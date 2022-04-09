  • Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes fazem duelo de opostos neste domingo, na cidade de Valência. Levante é o lanterna da competição, enquanto Barcelona é o vice-líder e vem em ascensão...
LanceNet

09 abr 2022 às 11:47

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 11:47

A bola vai rolar para mais uma partida da 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o vice-líder Barcelona vai até Valência para encarar o Levante, lanterna da competição nacional. O jogo acontece no Estádio Ciudad de Valencia, às 16h (de Brasília).LEVANTELanterna do Espanhol, o Levante vive situação dramática e respira por aparelhos. Com apenas 22 pontos conquistados, a equipe valenciana precisa desesperadamente da vitória para continuar sonhando com a permanência na primeira divisão. Na última rodada, porém, vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal.
BARCELONAVivendo momento fantástico desde a chegada do técnico Xavi Hernández, o Barcelona atualmente é vice-líder do Campeonato Espanhol, mas tem poucas chances de conquistar o título, visto que tem 12 pontos de desvantagem para o Real Madrid. Na última rodada, os catalães vencerem o Sevilla por 1 a 0.
Real Madrid x GetafeLa Liga - Campeonato Espanhol31ª Rodada​Data e horário: 10/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Jorge Figueroa VázquezTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
LEVANTE (Técnico: Alessio Lisci)Cárdenas; Miramón, Rober, Postigo, Vezo e Franquesa; Melero, Pepelu e Radoja; Morales e Martí.
Desfalques: Mustafi, Cáceres, Soldado, Gómez, Duarte, De Frutos e Clerc (lesionados).
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Araújo, Eric García e Jordi Alba; Pedri, Busquets e Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.
Desfalques: ​​Depay, Ansu Fati, Dest, Piqué e Sergi Roberto (lesionados).
Barcelona venceu o Levante por 3 a 0 no primeiro turno

