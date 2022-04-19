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Lesionado, Casemiro desfalca Real Madrid na La Liga e trabalha para enfrentar o Manchester City

Meio-campista não será utilizado por Carlo Ancelotti no duelo contra o Osasuna...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 08:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 08:54
Com problemas musculares, Casemiro desfalca o Real Madrid diante do Osasuna, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol. Neste momento, o atleta trabalha para estar apto diante do confronto contra o Manchester City pela semifinal da Champions League.Segundo o jornal "As", há otimismo nos bastidores do Santiago Bernabéu com reaação a presença do brasileiro no jogo contra o atual vice-campeão da Liga dos Campeões. Além disso, o Real Madrid tem tempo para prepará-lo, uma vez que não haverá nova rodada da La Liga neste fim de semana por conta da final da Copa do Rei.
> Veja a tabela da La Liga
Na temporada, esta é a primeira vez que Casemiro irá perder uma partida por questões musculares. Até aqui, o atleta já desfalcou o clube merengue por problemas de gastroenterite, acúmulo de cartões amarelos e também por opção de Ancelotti para descansar o camisa 14.
Sendo assim, Camavinga, contratado na última janela de verão da Europa, pode ganhar uma nova chance ao lado de Kroo, embora Modric vá descansar. O francês atuou diante do Chelsea, pela Champions League, mas não conseguiu ter grande desempenho diante do Sevilla, onde foi substituído no intervalo do jogo.
Crédito: CasemirodesfalcaoRealMadriddiantedoOsasuna(FOTO:Divulgação/RealMadrid

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