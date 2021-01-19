Leonardo Gil projeta jogo difícil do Vasco contra o Red Bull Bragantino: 'É um time forte'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Desde que retornou ao Vasco, Vanderlei Luxemburgo tem tratado os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro como finais. Eram 12, agora restam nove ao Vasco. Só que esse olhar no horizonte não deve diminuir a concentração em cada adversário. O próximo a duelar com o Cruz-Maltino é o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.- Sabemos que temos uma sequência muito importante nesses jogos. São nove finais. Temos que pensar, hoje, no Bragantino. Um time forte, duro. Mas nossa equipe está com confiança. Esperamos fazer o melhor para obter os três pontos - pregou o meio-campista Leonardo Gil.

Este, quando foi contratado, trouxe consigo relatos de que, era um ganho para o Vasco nas bolas paradas. Até o momento, ele não foi tão efetivo, mas divide a responsabilidade.