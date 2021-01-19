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Leonardo Gil projeta jogo difícil do Vasco contra o Red Bull Bragantino: 'É um time forte'

Cruz-Maltino encara a equipe paulista nesta quarta-feira, tentando se afastar da zona de rebaixamento. Leonardo Gil analisa rendimento pessoal nas bolas paradas...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 20:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 20:03

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Desde que retornou ao Vasco, Vanderlei Luxemburgo tem tratado os jogos da reta final do Campeonato Brasileiro como finais. Eram 12, agora restam nove ao Vasco. Só que esse olhar no horizonte não deve diminuir a concentração em cada adversário. O próximo a duelar com o Cruz-Maltino é o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira.- Sabemos que temos uma sequência muito importante nesses jogos. São nove finais. Temos que pensar, hoje, no Bragantino. Um time forte, duro. Mas nossa equipe está com confiança. Esperamos fazer o melhor para obter os três pontos - pregou o meio-campista Leonardo Gil.
Este, quando foi contratado, trouxe consigo relatos de que, era um ganho para o Vasco nas bolas paradas. Até o momento, ele não foi tão efetivo, mas divide a responsabilidade.
- Acho que nos vídeos que viram foi pelo meu trabalho. As qualidades na bola parada eu sempre tive. Às vezes fui bem, outras não. É 50% de quem cobra, 50% de quem vai cabecear. Bola parada, quando não é gol direto, tem crédito para quem dá o passe. Sempre digo que é uma qualidade de quem cruza e de quem cabeceia - analisou.

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