Léo Santos sente o joelho e desfalca o elenco do Corinthians no Dérbi

O Corinthians terá mais uma baixa em seu elenco para o Dérbi contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena. Dessa vez o desfalque será do zagueiro Léo Santos, que sentiu dores no joelho direito após levar uma pancada e está ausente dos treinos com bola nos últimos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.Por conta do trauma, Léo tem ficado sob os cuidados do Departamento Médico, com orientação dos fisioterapeutas e, portanto, não tem treinado com os companheiros. Em contato com a reportagem do LANCE! na tarde deste domingo, o clube informou que o defensor "já treinou em campo, mas separado do grupo e, em breve, deve retornar aos treinos normalmente".
Em entrevista ao "Meu Timão", o Dr. Joaquim Grava já descartou a presença do zagueiro no clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Paulistão-2020.
- Foi apenas uma pancada, mas incomodou e ficou sob avaliação. Para quarta-feira não terá condições - disse o médico alvinegro.
No ano passado, Léo passou por dois problemas no joelho direito, o mesmo que sentiu dores nos últimos dias. A primeira lesão ocorreu quando ele estava emprestado ao Fluminense e sofreu uma tendinite patelar. A situação o fez retornar ao Corinthians e passar por cirurgia em abril. Já em setembro, lesionou novamente o joelho e teve de passar por nova cirurgia, que o deixou afastado desde então. Há duas semanas ele retomou os treinos com bola.
Léo disputou sua última partida no dia 27 de março de 2019, ainda pelo Fluminense, no Campeonato Carioca. De lá para cá são quase 500 dias sem entrar em campo. Durante a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, ele renovou contrato com o Timão até dezembro de 2023. Aos 21 anos, ele deve ganhar espaço com a saída de Pedro Henrique para o Athletico.