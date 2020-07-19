Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Santos sente o joelho e desfalca o elenco do Corinthians no Dérbi

Zagueiro levou uma pancada na região na última semana e não tem treinado com o grupo. Médico do Timão descarta presença do defensor no clássico da próxima quarta-feira...

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 19:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jul 2020 às 19:41
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians terá mais uma baixa em seu elenco para o Dérbi contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena. Dessa vez o desfalque será do zagueiro Léo Santos, que sentiu dores no joelho direito após levar uma pancada e está ausente dos treinos com bola nos últimos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.Por conta do trauma, Léo tem ficado sob os cuidados do Departamento Médico, com orientação dos fisioterapeutas e, portanto, não tem treinado com os companheiros. Em contato com a reportagem do LANCE! na tarde deste domingo, o clube informou que o defensor "já treinou em campo, mas separado do grupo e, em breve, deve retornar aos treinos normalmente".
Em entrevista ao "Meu Timão", o Dr. Joaquim Grava já descartou a presença do zagueiro no clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Paulistão-2020.
- Foi apenas uma pancada, mas incomodou e ficou sob avaliação. Para quarta-feira não terá condições - disse o médico alvinegro.
No ano passado, Léo passou por dois problemas no joelho direito, o mesmo que sentiu dores nos últimos dias. A primeira lesão ocorreu quando ele estava emprestado ao Fluminense e sofreu uma tendinite patelar. A situação o fez retornar ao Corinthians e passar por cirurgia em abril. Já em setembro, lesionou novamente o joelho e teve de passar por nova cirurgia, que o deixou afastado desde então. Há duas semanas ele retomou os treinos com bola.
Léo disputou sua última partida no dia 27 de março de 2019, ainda pelo Fluminense, no Campeonato Carioca. De lá para cá são quase 500 dias sem entrar em campo. Durante a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, ele renovou contrato com o Timão até dezembro de 2023. Aos 21 anos, ele deve ganhar espaço com a saída de Pedro Henrique para o Athletico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados