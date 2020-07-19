Léo Santos sente o joelho e desfalca o elenco do Corinthians no Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians terá mais uma baixa em seu elenco para o Dérbi contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, na Arena. Dessa vez o desfalque será do zagueiro Léo Santos, que sentiu dores no joelho direito após levar uma pancada e está ausente dos treinos com bola nos últimos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.Por conta do trauma, Léo tem ficado sob os cuidados do Departamento Médico, com orientação dos fisioterapeutas e, portanto, não tem treinado com os companheiros. Em contato com a reportagem do LANCE! na tarde deste domingo, o clube informou que o defensor "já treinou em campo, mas separado do grupo e, em breve, deve retornar aos treinos normalmente".

Em entrevista ao "Meu Timão", o Dr. Joaquim Grava já descartou a presença do zagueiro no clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Paulistão-2020.

- Foi apenas uma pancada, mas incomodou e ficou sob avaliação. Para quarta-feira não terá condições - disse o médico alvinegro.

No ano passado, Léo passou por dois problemas no joelho direito, o mesmo que sentiu dores nos últimos dias. A primeira lesão ocorreu quando ele estava emprestado ao Fluminense e sofreu uma tendinite patelar. A situação o fez retornar ao Corinthians e passar por cirurgia em abril. Já em setembro, lesionou novamente o joelho e teve de passar por nova cirurgia, que o deixou afastado desde então. Há duas semanas ele retomou os treinos com bola.