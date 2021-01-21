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futebol

Léo Pereira recebe proposta do Besiktas e pode deixar o Flamengo por empréstimo

Clube turco faz oferta por empréstimo até junho de 2022 com opção de compra. Diretoria rubro-negra precisa dar uma resposta em dez dias...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:32
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Contratado há um ano, Léo Pereira pode estar de saída do Flamengo. O clube recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo empréstimo do zagueiro até junho de 2022, com opção de compra ao término do contrato. Caso aceite a oferta, o Rubro-Negro também receberia um valor de imediato pela cessão. A informação foi divulgada pelo site 'ge' e confirmada pelo LANCE!.
+ Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e FlamengoCom foco total na reta final do Campeonato Brasileiro e na partida contra o Palmeiras nesta quinta-feira, a diretoria do Flamengo analisa a possibilidade de negociar o jogador sem pressa. No entanto, a definição deverá sair nos próximos dez dias, já que a janela de transferências na Turquia se encerra em 1º de fevereiro.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela atualizada do Brasileirão
Após passagem de destaque pelo Athletico-PR, Léo Pereira chegou ao Flamengo como um pedido de Jorge Jesus e com a expectativa de substituir Pablo Marí. O atleta, no entanto, não conseguiu se firmar e perdeu espaço ao longo do ano.
Sem entrar em campo desde o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Racing, em 24 de novembro, Léo Pereira acumula 34 jogos e um gol com a camisa do Flamengo.

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