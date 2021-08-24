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Léo Pereira passa por avaliações no Flamengo e é relacionado para enfrentar o Grêmio

Com a ausência de Rodrigo Caio, o camisa 4 vem de uma sequência de oito partidas na equipe titular...
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Publicado em 

24 ago 2021 às 12:07

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 12:07

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Mesmo com um trauma no pé constatado, o Flamengo informou que Léo Pereira viajará para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. - O atleta Léo Pereira sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo. Será relacionado para a viagem - anunciou o clube, em comunicado divulgado nas redes sociais.
Na ausência de Rodrigo Caio, Léo Pereira tem sido titular e recuperado parte da confiança e futebol que o trouxe ao Flamengo, após destacar-se no Athletico.
O camisa 4, que treinou no gramado e fez testes de intensidade nesta terça-feira, vem de uma sequência de oito partidas dentre os titulares da equipe de Renato Gaúcho. Amanhã, deve voltar a fazer dupla com Gustavo Henrique na zaga, enquanto Bruno Viana tende a retornar para o banco de reservas.
+ Veja o chaveamento da Copa do Brasil
Em tempo: o duelo entre Flamengo e Grêmio será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 21h30 desta quarta-feira. O LANCE! transmitirá em Tempo Real o confronto, a ser televisionado por Globo, Premiere e SporTV.

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