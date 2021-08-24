Léo Pereira passa por avaliações no Flamengo e é relacionado para enfrentar o Grêmio

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Mesmo com um trauma no pé constatado, o Flamengo informou que Léo Pereira viajará para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, em duelo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. - O atleta Léo Pereira sofreu um trauma ósseo na falange distal do quinto metatarso do pé esquerdo. Será relacionado para a viagem - anunciou o clube, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Na ausência de Rodrigo Caio, Léo Pereira tem sido titular e recuperado parte da confiança e futebol que o trouxe ao Flamengo, após destacar-se no Athletico.

O camisa 4, que treinou no gramado e fez testes de intensidade nesta terça-feira, vem de uma sequência de oito partidas dentre os titulares da equipe de Renato Gaúcho. Amanhã, deve voltar a fazer dupla com Gustavo Henrique na zaga, enquanto Bruno Viana tende a retornar para o banco de reservas.

+ Veja o chaveamento da Copa do Brasil