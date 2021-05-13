Léo Ortiz projeta duelo contra o Palmeiras no Paulistão

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A sexta-feira é decisiva para o Red Bull Bragantino. Após sobreviver na Copa Sul-Americana no começo da semana, o Massa Bruta vira a chavinha para encarar o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulistão.

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Dentro do elenco o clima é de muita concentração e o zagueiro Léo Ortiz, um dos líderes do Massa Bruta, espera uma atuação perfeita para ficar com a vaga na semifinal.

‘Temos que mudar a chave para esse mata-mata. É um campeonato diferente da fase de grupos. É um jogo só. Temos que ser eficientes, agressivos e intensos no nosso jogo. Temos que ser perfeitos para conseguir a classificação’, destacou o zagueiro Léo Ortiz.