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futebol

Léo Ortiz projeta duelo contra o Palmeiras no Paulistão

Zagueiro espera que o nível de concentração do Massa Bruta seja alto diante do Verdão...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 18:23
Crédito: Reprodução/TV
A sexta-feira é decisiva para o Red Bull Bragantino. Após sobreviver na Copa Sul-Americana no começo da semana, o Massa Bruta vira a chavinha para encarar o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulistão.
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Dentro do elenco o clima é de muita concentração e o zagueiro Léo Ortiz, um dos líderes do Massa Bruta, espera uma atuação perfeita para ficar com a vaga na semifinal.
‘Temos que mudar a chave para esse mata-mata. É um campeonato diferente da fase de grupos. É um jogo só. Temos que ser eficientes, agressivos e intensos no nosso jogo. Temos que ser perfeitos para conseguir a classificação’, destacou o zagueiro Léo Ortiz.
Em meio ao calendário insano do futebol paulista, caso derrote o Palmeiras, o Bragantino mede forças na semifinal no próximo domingo.

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