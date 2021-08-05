Léo Jabá pede desculpas à torcida do Vasco após expulsão contra o São Paulo: 'Assumo a responsabilidade'

Crédito: Jabá assumiu a culpa, mas disse que vai continuar de 'cabeça erguida e trabalhar dobrado' (Reprodução/Vasco TV

Com lances polêmicos e muita reclamação, o Vasco perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil. O time jogava bem no primeiro tempo, quando o atacante Léo Jabá chegou atrasado com o pé alto e acertou a barriga do adversário. Em sua rede social, o jogador pediu desculpas à torcida vascaína e assumiu a responsabilidade pelo resultado em São Januário.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Assumo toda a responsabilidade pelo resultado de hoje. A vontade de vencer e deixar tudo em campo acaba nos levando ao erro algumas vezes. Peço desculpa aos meus companheiros, comissão técnica e torcida. Eu errei. O Vasco era melhor no jogo. Cabeça erguida e trabalhar dobrado - disse Léo Jabá.

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Após a expulsão de Léo Jabá, o São Paulo abriu o placar e ampliou, construindo a vitória. Na etapa final, Leandro Castan chegou atrasado e também tomou o vermelho e no fim Lisca foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. Na saída de campo, o lateral Zeca reclamou bastante da arbitragem e disse que o juiz deveria dar entrevista para explicar.