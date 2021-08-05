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Léo Jabá pede desculpas à torcida do Vasco após expulsão contra o São Paulo: 'Assumo a responsabilidade'

Atacante foi expulso no primeiro tempo depois de chegar com o pé alto e acertar a barriga do adversário. No segundo tempo, Leandro Castan e Lisca também receberam o vermelho...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 00:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 00:15
Crédito: Jabá assumiu a culpa, mas disse que vai continuar de 'cabeça erguida e trabalhar dobrado' (Reprodução/Vasco TV
Com lances polêmicos e muita reclamação, o Vasco perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil. O time jogava bem no primeiro tempo, quando o atacante Léo Jabá chegou atrasado com o pé alto e acertou a barriga do adversário. Em sua rede social, o jogador pediu desculpas à torcida vascaína e assumiu a responsabilidade pelo resultado em São Januário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Assumo toda a responsabilidade pelo resultado de hoje. A vontade de vencer e deixar tudo em campo acaba nos levando ao erro algumas vezes. Peço desculpa aos meus companheiros, comissão técnica e torcida. Eu errei. O Vasco era melhor no jogo. Cabeça erguida e trabalhar dobrado - disse Léo Jabá.
+ A torcida decidiu: CT do Vasco passa a se chamar Moacyr Barbosa
Após a expulsão de Léo Jabá, o São Paulo abriu o placar e ampliou, construindo a vitória. Na etapa final, Leandro Castan chegou atrasado e também tomou o vermelho e no fim Lisca foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco. Na saída de campo, o lateral Zeca reclamou bastante da arbitragem e disse que o juiz deveria dar entrevista para explicar.
O próximo compromisso do Vasco será pela Série B do Campeonato Brasileiro no sábado. Pela décima sexta rodada, a equipe visita o Vitória, às 19h30, no Barradão.

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