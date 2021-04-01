Léo Jabá e Morato são regularizados no BID e podem estrear pelo Vasco

Crédito: Morato e Léo Jabá são os novos reforços do Vasco para a temporada 2021 (Rafael Ribeiro / Vasco

Os nomes dos atacantes Léo Jabá e Morato foram divulgados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira, e eles já podem estrear com a camisa do Vasco. Cabe salientar que ambos passam por um processo de recondicionamento físico e atuaram no primeiro tempo do jogo-treino contra a equipe sub-20, na última quarta. Morato, inclusive, fez um golaço na vitória por 4 a 2 dos profissionais.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaO atacante Léo Jabá, que pertence ao PAOK, da Grécia, e chegou ao Cruz-Maltino por empréstimo até o final deste ano. No texto de anúncio, divulgado no site do clube carioca, é citado que o vínculo, apesar de ser por empréstimo, será por produtividade.

Revelado pelo Corinthians, o atleta estreou pelos profissionais em 2017 sob o comando do técnico Fábio Carille, Após ser campeão paulista, ele foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia.

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Na temporada seguinte, ele foi vendido ao PAOK por 5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões na época). Em 2019, o atacante teve uma boa temporada e participou da campanha do título grego do PAOK, que quebrou um jejum de 34 anos. Na época, ele foi titular em 29 partidas, marcou sete gols e deu onze assistências.Nome de Léo Jabá no BID da CBF (Reprodução/BID)O atacante Morato, que pertence ao RB Bragantino, e assinou por empréstimo até o final de 2021. O atleta, de 28 anos, tem este apelido em referência à cidade onde nasceu: Francis Morato, na região metropolitana de São Paulo.

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Com passagens por clubes como Mogi Mirim, Boa Esporte e Cascavel, o atacante teve destaque no cenário nacional com a camisa do Ituano na temporada de 2016 e com boas exibições na Série D do Brasileiro e no estadual do ano seguinte.