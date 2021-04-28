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futebol

Léo Jabá, do Vasco, convoca jogadores para a luta contra o racismo: 'Precisamos servir de exemplo'

Ponta do Cruz-Maltino entende que os atletas precisam se manifestar nas questões sociais para serem referência na sociedade...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:42
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
A história do Vasco contra o racismo tem capítulos conhecidos, como a Resposta Histórica. Mas também tem gente nova no clube consciente de que a luta está longe de acabar. O ponta Léo Jabá entende que os jogadores precisam se engajar mais no tema.- Sabemos que ainda existe racismo, mas isso tem que acabar. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos iguais, somos seres humanos. Nós, jogadores de futebol, temos que combater o preconceito. Precisamos servir de exemplo para a sociedade e dar um basta nisso - afirmou, em entrevista ao site Uol.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Aos 22 anos, Jabá tem quatro partidas pelo Cruz-Maltino. Somente na última, diante do Resende, começou jogando. Ele disputa vaga, em tese, com Morato e Gabriel Pec.

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