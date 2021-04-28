Léo Jabá, do Vasco, convoca jogadores para a luta contra o racismo: 'Precisamos servir de exemplo'

A história do Vasco contra o racismo tem capítulos conhecidos, como a Resposta Histórica. Mas também tem gente nova no clube consciente de que a luta está longe de acabar. O ponta Léo Jabá entende que os jogadores precisam se engajar mais no tema.- Sabemos que ainda existe racismo, mas isso tem que acabar. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos iguais, somos seres humanos. Nós, jogadores de futebol, temos que combater o preconceito. Precisamos servir de exemplo para a sociedade e dar um basta nisso - afirmou, em entrevista ao site Uol.