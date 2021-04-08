Léo Jabá comemora estreia pelo Vasco: 'Obrigado a todos que tornaram possível esse novo desafio'

Crédito: Léo Jabá jogou poucos minutos, mas participou de um bom lance no ataque vascaíno (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco derrotou o Tombense por 2 a 1 e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Com um time em construção, Marcelo Cabo promoveu as estreias dos atacantes Léo Jabá e Morato. O camisa 7 comemorou o seu primeiro jogo com a camisa do Gigante da Colina em sua rede social e agradeceu a todos que o ajudaram neste momento.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Muito feliz em estrear no Vasco da Gama. Obrigado a todos que tornaram possível esse novo desafio, o melhor ainda está por vir - disse o novo camisa 7 do Gigante da Colina em sua rede social.

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O atacante entrou aos 42 do segundo tempo e conseguiu uma boa arrancada dois minutos depois. Ele partiu em velocidade e tocou para Germán Cano, que bateu prensado e a bola ficou com o goleiro Felipe. O atleta demonstrou falta de ritmo de jogo e a tendência é que entre aos poucos na equipe.