Léo Jabá comemora estreia pelo Vasco: 'Obrigado a todos que tornaram possível esse novo desafio'

O Vasco derrotou o Tombense por 2 a 1 e garantiu uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Com um time em construção, Marcelo Cabo promoveu as estreias dos atacantes Léo Jabá e Morato. O camisa 7 comemorou o seu primeiro jogo com a camisa do Gigante da Colina em sua rede social e agradeceu a todos que o ajudaram neste momento.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Muito feliz em estrear no Vasco da Gama. Obrigado a todos que tornaram possível esse novo desafio, o melhor ainda está por vir - disse o novo camisa 7 do Gigante da Colina em sua rede social.
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O atacante entrou aos 42 do segundo tempo e conseguiu uma boa arrancada dois minutos depois. Ele partiu em velocidade e tocou para Germán Cano, que bateu prensado e a bola ficou com o goleiro Felipe. O atleta demonstrou falta de ritmo de jogo e a tendência é que entre aos poucos na equipe.
O Vasco volta a campo no dia 14, no clássico contra o Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O confronto será realizado no Maracanã, às 21h (de Brasília). Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá que aguardar o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário. Os duelos estão previstos para acontecerem nos dias 2 e 9 de junho.