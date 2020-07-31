Léo Figueiró se despede do Botafogo: 'O basquete escreveu uma linda parte da história desse clube centenário'

O Botafogo não terá mais um time de basquete a partir deste ano. O clube decidiu encerrar as atividades do esporte, na última quinta-feira, o que levou o agora ex-treinador, Léo Figueiró, a postar uma despedida emocionante nas redes sociais.

Léo já foi também jogador do time alvinegro durante os anos de 1989 e 1992 e depois entre os anos de 1997 e 2000. Ele relembrou a passagem pelo Glorioso e as conquistas com um tom de despedida e gratidão pela história que construiu. - Foi maravilhoso voltar como técnico ao Botafogo nesses últimos dois anos, um clube que tem uma história tão grande. Foram dois anos muitos bons, com muitas conquistas, nos quais podemos resgatar o orgulho e amor do botafoguense pelo basquete. Escrevemos uma parte da história desse clube centenário e eu só tenho a agradecer - escreveu.