Léo Baptistão volta ao Santos contra o Botafogo, mas Sandry segue fora

O atacante Léo Baptistão vai reforçar a equipe do Santos neste sábado (29), na Vila Belmiro, contra o Botafogo. O camisa 92 estava com um trauma no joelho direito e perdeu a estreia do Peixe no Campeonato Paulista, na primeira rodada.O atacante teve uma temporada de 2021 frustrada no Santos. Ele teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no dia 13 de outubro, mas voltou no início da pré-temporada. Ele foi destaque nos dois jogos-treinos do Peixe marcando 3 gols diante São Caetano e Portuguesa Santista.

Por outro lado, o volante Sandry deve ficar de fora. O Menino da Vila vem tratando entorse no tornozelo esquerdo. Ele ganhou a confiança da torcida e a titularidade na equipe no final de 2020, mas em abril do ano passado ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no CT Rei Pelé. Em novembro fez sua reestreia na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro.Ricardo Goulart ainda é dúvida. A documentação do jogador ainda não foi regularizada e, por isso, não apareceu no (Boletim Informativo Diário) da CBF. O regulamento do Paulistão pede que a documentação esteja regularizada até a véspera da partida, o que ainda não aconteceu.