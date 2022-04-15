Léo Baptistão valoriza disputa no ataque do Santos e elogia Bustos

O atacante Léo Baptistão foi chamado pelo técnico Fabián Bustos aos 20 minutos do segundo tempo na partida contra o Universidad Católica do Equador. Naquele momento, o time do Peixe perdia por 2 a 1 e complicava qualquer chance de classificação à próxima fase.O camisa 19 entrou na vaga de Ricardo Goulart para atuar como um segundo-atacante. E funcionou. Ele sofreu o pênalti que o próprio converteu na cobrança e ajudou a iniciar a reação do Peixe, que acabou vencendo o jogo por 3 a 2, na Vila Belmiro.
- O professor dá confiança para todos os jogadores. Em outros jogos o pessoal saiu do banco, ajudou, deu garra. Somos um grupo, temos que estar prontos. É isso que a comissão técnica passa para a gente. Se jogarmos 90, 60, 15 minutos, temos que estar preparados para ajudar - comentou o jogador após o jogo.Baptistão perdeu o jogo de estreia na competição contra o Banfield, na semana passada. Ele foi desfalque após sentir dores na panturrilha durante um treino no final do mês passado. Em 2021, inclusive, precisou lidar com várias lesões que atrapalharam seu rendimento.