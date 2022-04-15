futebol

Léo Baptistão valoriza disputa no ataque do Santos e elogia Bustos

Atacante entrou no segundo tempo e fez um dos gols do Peixe diante da Universidad Católica, quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 16:00

O atacante Léo Baptistão foi chamado pelo técnico Fabián Bustos aos 20 minutos do segundo tempo na partida contra o Universidad Católica do Equador. Naquele momento, o time do Peixe perdia por 2 a 1 e complicava qualquer chance de classificação à próxima fase.O camisa 19 entrou na vaga de Ricardo Goulart para atuar como um segundo-atacante. E funcionou. Ele sofreu o pênalti que o próprio converteu na cobrança e ajudou a iniciar a reação do Peixe, que acabou vencendo o jogo por 3 a 2, na Vila Belmiro.
- O professor dá confiança para todos os jogadores. Em outros jogos o pessoal saiu do banco, ajudou, deu garra. Somos um grupo, temos que estar prontos. É isso que a comissão técnica passa para a gente. Se jogarmos 90, 60, 15 minutos, temos que estar preparados para ajudar - comentou o jogador após o jogo.Baptistão perdeu o jogo de estreia na competição contra o Banfield, na semana passada. Ele foi desfalque após sentir dores na panturrilha durante um treino no final do mês passado. Em 2021, inclusive, precisou lidar com várias lesões que atrapalharam seu rendimento.
Crédito: Léo Baptistão disputa posição com Ricardo Goulart no Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26

