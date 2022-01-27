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Léo Baptistão e Sandry ainda são dúvidas para jogo do Santos na segunda rodada

Jogadores desfalcaram o Peixe contra a Inter e podem seguir fora contra o Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 12:48

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:48

O Santos não contou com dois jogadores importantes para a estreia no Campeonato Paulista diante a Internacional de Limeira: o atacante Léo Baptistão e o volante Sandry, que se lesionaram e foram desfalques de última hora para comissão técnica.Após o empate, o auxiliar técnico Leandro Silva, o Cuquinha, deixou em dúvida a participação da dupla na partida do próximo sábado, diante do Botafogo-SP, na Vila Belmiro.
- Ele já fez os exames (Baptistão), só tem um edema. Depende da evolução dele. O Sandry e ele têm uma vontade muito grande de estar participando, querem estar o tempo todo no campo, e esperamos que esses jogadores com certeza nos ajudem na questão técnica. Tenho certeza de que logo que estiverem sem dor vão estar à disposição - disse Leandro Silva após a estreia no Paulistão.
O camisa 92 está com um trauma no joelho direito. O atacante teve uma temporada de 2021 frustrada no Santos, há dois meses no clube ele teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no dia 13 de outubro. Ele foi destaque nos dois jogos-treinos do Peixe marcando 3 gols diante São Caetano e Portuguesa Santista.Já Sandry está com entorse no tornozelo esquerdo. Ele ganhou a confiança da torcida e a titularidade na equipe no final de 2020, mas em abril do ano passado ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino no CT Rei Pelé. Em novembro fez sua reestreia na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0, na Vila Belmiro.
Crédito: LéoBaptistãoaindaédúvidaparaapartidacontraoBotafogo(Foto:IvanStorti/SantosFC

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