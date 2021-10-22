Léo Baptistão deve ficar fora dos gramados por mais seis semanas

Principal contratação do Santos para a temporada, o atacante Léo Baptistão deve ficar dos gramados por mais seis semanas e desfalcar o clube na reta final do Campeonato Brasileiro, que termina na primeira semana de dezembro.A informação foi divulgada pelo médico do clube, Guilherme Faggioni, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o camisa 9 foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (13).