Léo Baptistão deve ficar fora dos gramados por mais seis semanas

Principal contratação do Santos para a temporada, o atacante Léo Baptistão deve ficar dos gramados por mais seis semanas e desfalcar o clube na reta final do Campeonato Brasileiro, que termina na primeira semana de dezembro.A informação foi divulgada pelo médico do clube, Guilherme Faggioni, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira. Diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o camisa 9 foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na última quarta-feira (13).
Sem Baptistão , a comissão técnica santista pode optar pelo próprio Raniel ou Diego Tardelli, que joga na posição. Marcos Leonardo, que voltou recentemente da Seleção Brasileira Sub-18, corre por fora para a vaga.O técnico Fábio Carille treinou com Diego Tardelli na última quinta-feira e o camisa 99 poderá fazer sua estreia como titular no Santos no duelo contra o América-MG neste sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro.