Leila Pereira toma posse como presidente do Palmeiras: 'Seremos a maior gestão da história'

O Palmeiras realizou, nesta quarta-feira (15), a cerimônia de posse da nova presidente do clube, Leila Pereira. A empresária comandará o clube nos próximos três anos e sucede Maurício Galiotte.- Não tenho dúvida de que hoje é o dia mais importante da minha vida. Hoje, está sendo empossada a primeira mulher presidente em um clube de 107 anos. Isso é muito representativo. Mostra que o Palmeiras é de todos. É isso o que significa este dia. Me sinto muito feliz, porque acho que represento nossos milhões de torcedores. O Palmeiras é muito maior do que o clube, está também fora dos muros. É para esse torcedor que a presidente Leila Pereira vai trabalhar. Um Palmeiras de todos. Que qualquer torcedor consiga entrar no espetáculo que é a nossa arena. Essa paixão do torcedor me sensibilizou. Agradeço ao presidente Maurício Galiotte, a todos que lutaram junto comigo. Para o Palmeiras continuar gigante, precisamos continuar unidos. Vou lutar pela união, pelos torcedores e por um clube cada vez mais vitorioso. Tenho a certeza absoluta, desculpa, Maurício, de que a nossa gestão será a maior da história do Palmeiras. Se - disse Leila, emocionada.