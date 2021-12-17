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futebol

Leila Pereira sobre futebol feminino do Palmeiras: 'Tudo se inicia com a busca por receitas'

Mandatária alviverde falou sobre o projeto para a modalidade em seu primeiro dia no cargo
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 10:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 10:00

Empossada como nova presidente do Palmeiras na última quarta-feira (15), Leila Pereira falou pela primeira vez sobre os próximos passos da equipe de futebol feminino do Verdão.Em entrevista à jornalista Marília Ruiz, do Band Sports, nesta quinta-feira (16), a mandatária disse que o investimento na modalidade depende de receitas próprias e que não serão praticadas despesas acima das quais as que o clube é capaz de arcar.
- Nosso futebol feminino é muito recente. Então nós pensamos, claro, em investir no futebol feminino, mas precisamos encontrar receitas, patrocinadores para o futebol feminino. Vamos em busca. Com receita, com investimento, tudo fica mais fácil - disse.- O que eu não posso é colocar em cima do Palmeiras despesas, investimentos, que o Palmeiras não tem como arcar. Tudo se inicia com a busca por receitas. Tendo receita, nós vamos fazer o nosso futebol feminino mais forte - completou.
Vice-campeão brasileiro e campeão da Copa Paulista na atual temporada, o Palmeiras está garantido em, ao menos, quatro competições no futebol feminino para o próximo ano. Além do Brasileirão e do estadual, as Palestrinas também vão disputar a Supercopa do Brasil em fevereiro. O principal torneio sera a Libertadores, para a qual o clube se classificou pela primeira vez na história.
Crédito: LeilaPereiraéaprimeiramulherapresidiroPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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