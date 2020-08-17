Leila Pereira: 'Sempre estou ao lado do Palmeiras, mas dentro das minhas possibilidades'

- Final de semana complicado pra gente. Vejam como é a vida. No outro final de semana a gente estava comemorando um título muito bacana contra o maior rival, e aí depois as coisas caminham, claro. A gente tem que pensar sempre pra frente, sempre melhorar a cada dia, mas o importante é que vocês saibam: sou conselheira, patrocinadora e muito parceira do Palmeiras. Estarei com o clube em qualquer situação. Eu estou sempre ao lado do Palmeiras, mas dentro das minhas possibilidades. Tudo que é possível fazer, eu faço para ajudar o Palmeiras. Sempre. Podem confiar em mim. Jamais abandonarei meu propósito - afirmou Leila Pereira, em vídeo publicado no Instagram.