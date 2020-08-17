Leila Pereira: 'Sempre estou ao lado do Palmeiras, mas dentro das minhas possibilidades'

Leila Pereira usou a rede social para mostrar o apoio ao Palmeiras depois do tropeço diante do Goiás, no sábado (15). A patrocinadora e conselheira do clube ressaltou o final de semana difícil.
- Final de semana complicado pra gente. Vejam como é a vida. No outro final de semana a gente estava comemorando um título muito bacana contra o maior rival, e aí depois as coisas caminham, claro. A gente tem que pensar sempre pra frente, sempre melhorar a cada dia, mas o importante é que vocês saibam: sou conselheira, patrocinadora e muito parceira do Palmeiras. Estarei com o clube em qualquer situação. Eu estou sempre ao lado do Palmeiras, mas dentro das minhas possibilidades. Tudo que é possível fazer, eu faço para ajudar o Palmeiras. Sempre. Podem confiar em mim. Jamais abandonarei meu propósito - afirmou Leila Pereira, em vídeo publicado no Instagram.
Leila é uma das possíveis candidatas para concorrer na eleição presidencial que acontece no final do ano que vem. Vale lembrar que Maurício Galiotte está no segundo mandato e, pelo estatuto, não pode concorrer novamente.