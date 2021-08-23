Leila Pereira descarta retorno de Alexandre Mattos: ‘Não voltará a trabalhar no Palmeiras’

Crédito: Cesar Greco/Fotoarena

A empresária Leila Pereira concedeu sua primeira entrevista como candidata à presidência do Palmeiras à Rádio Capital e revelou, com exclusividade, que não irá trazer Alexandre Mattos de volta ao clube caso seja eleita. Apesar de achar que ele fez um bom trabalho no Alviverde, entende também que a realidade agora é outra.

Na última semana, José Roberto Lamacchia, marido de Leila, escreveu em um grupo de conselheiros que Mattos não tem chance de retornar se a esposa vencer o pleito. Responsável por patrocinar o clube desde 2015, Lamacchia ressaltou que é “mais fácil uma vaca voar do que ele voltar e pode espalhar isso para quem quiser”.– Todos nós sabemos do trabalho executado pelo Alexandre Mattos no Palmeiras. Mas tudo tem seu tempo. Nós vivemos outro momento no clube. Vou ser objetiva e direta: se eu for eleita presidente, o Alexandre não voltará a trabalhar com a gente no Palmeiras. Acho um excelente profissional, mas o ciclo dele no Palmeiras se encerrou. Agradeço pelo trabalho, mas agora é olhar para frente – esclareceu a conselheira.

Questionada sobre o que ela compreende ser a função de um diretor de futebol, a presidente da Crefisa criticou a postura de alguns profissionais que buscam apenas os holofotes. Para ela, o indivíduo neste cargo precisa ser, sobretudo, ponderado.– Se divulga tanto a respeito do diretor de futebol… Uma coisa que sei é que não é papel dele ser “popstar”. Exige-se uma discrição desse profissional. Nada é maior que o Palmeiras. Ele tem que ser discreto e exercer seu trabalho. Contratações, análise, gerência de custos. Tomar o cuidado de não se pagar valores discrepantes com a realidade. Não se pode administrar de forma irresponsável o departamento de futebol. Lembrando sempre que a ultima palavra é do presidente – explicou.

No momento, quem ocupa a posição no Palmeiras é Anderson Barros, contratado para adequar o clube a uma postura mais conservadora. A mandatária revelou que ainda não tem certeza a respeito da renovação de seu contrato e deve analisar somente no futuro se assumir a cadeira presidencial do Alviverde.– Em relação ao Anderson, gosto muito dele, mas veremos mais para frente. Sentarei com ele para conversar e analisar o trabalho, o rendimento, os custos. Assim decidiremos o que for melhor pra o Palmeiras. Como sempre – garantiu.