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futebol

Leila joga favoritismo para o Chelsea, mas promete que Palmeiras vai lutar pelo título mundial

Mandatária vai disputar sua primeira decisão no comando do Verdão, mas taxa sua gestão 'como uma continuidade do que vinha sendo feito'...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 13:18
Primeira mulher a assumir a presidência do Palmeiras, e sem ter descendência italiana, Leila Pereira já fez história. Mas agora pode ir além. O duelo contra o Chelsea às 13h30 (de Brasília) de sábado (12), que decide o Mundial de Clubes, será sua primeira final como dirigente, com a chance de conquistar um título inédito para o clube. Entretanto, ela se mostra confiante e faz questão de jogar o favoritismo para os ingleses.- Estamos disputando o Mundial com o campeão da Liga dos Campeões. É um jogo extremamente difícil, mas já é um grande feito estarmos aqui nesse patamar, disputando o Mundial. O favoritismo pode ser deles, mas estamos aqui, sem dúvida nenhuma, para lutarmos e voltarmos para o Brasil com esse troféu. Todos os nossos torcedores estão extremamente orgulhosos de estarmos aqui.
Sobre a expectativa do primeiro título conquistado por ela na cadeira de presidente ser logo o Mundial, Leila minimizou e enfatizou que sua gestão é uma continuidade do antecessor Maurício Galiotte.
- Não é um começo, nem um fim. É uma continuidade. Fui eleita presidente do Palmeiras para dar continuidade ao trabalho do presidente Galiotte. Nosso objetivo é sempre melhorar a cada dia. É uma honra estar aqui, no topo do futebol mundial, lutando por uma conquista tão grande. Todos nós, palmeirenses, devemos ter profundo orgulho de tudo que é feito no nosso clube. Estou aqui para manter e melhorar. Esse é meu desafio e minha obrigação.
Leila ainda aproveitou a coletiva para enaltecer o trabalho do técnico Abel Ferreira.
- Apoio integralmente as decisões da nossa comissão técnica, porque vejo um trabalho sério, competente, compenetrado de todos os profissionais. Quando me tornei presidente, acompanho, e me impressiona a cada dia.
Crédito: Leilatempelafrenteasuaprimeirafinalcomopresidente.ElogoumMundial(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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