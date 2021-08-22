Lei do ex castiga de novo, e Santos cede empate para o Inter no final

A Lei do ex insiste em castigar o Santos. Neste domingo, depois de sair atrás e virar o jogo contra o Inter, no Beira-Rio, o time sofreu um gol de Yuri Alberto nos minutos finais e cedeu o empate: 2 a 2.O gol, como tem acontecido com frequência, aconteceu nas costas de Felipe Jonatan, que não viu Edenílson surgiu às suas costas e servir o ex-santista para deixar tudo igual.Na próxima rodada, o Santos terá um compromisso bastante complicado. O desafio será contra o badalado Flamengo, de Renato Gaúcho. O jogo está marcado para sábado (28), às 19 horas, novamente na Vila Belmiro.
Antes, porém, a equipe vai até Curitiba para enfrentar outro rubro-negro, o Atlhetico-PR, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O encontro está marcado para quarta-feira (25), às 19 horas, na Arena da Baixada. O jogo de volta acontecerá somente no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro.
O jogo
A partida da Vila começou com o Internacional marcando pressão e dificultando a saída de bola do Santos, algo que vem se tornando rotineiro quando o Alvinegro está em campo. E, logo aos 7 minutos, o Internacional se aproveitou de um vacilo da defesa para abrir o placar com Gabriel Mercado, estreante da noite.
O Santos chegou a empatar praticamente na sequência, com Marcos Leonardo, mas o VAR confirmou o impedimento marcado pela arbitragem de campo e anulou o gol do atacante alvinegro.
O empate, de verdade, chegou aos 23 minutos, depois que Jean Mota, que não estava bem no jogo, encontrou Gabriel Pirani no meio dos zagueiros do Inter. O meia ganhou na velocidade e chutou cruzado. A bola bateu na trave e morreu no fundo das redes: 1 a 1.
Depois do gol, o Santos melhorou e, na base do abafa, virou antes da descida para os vestiários, depois que Lucas Braga fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Madson: 2 a 1 e alívio na Vila Belmiro.
No segundo tempo, a partida, que esquentou após a virada do Peixe, seguiu na mesma toada. O Santos apresentou alguns erros defensivos e só não ficou sem Wagner Leonardo porque a arbitragem fez vista grossa para uma falta de cartão amarelo, momentos depois de o defensor ter levado a primeira advertência. Na sequência, também fez vista grossa para uma agressão de Mercado em cima de Marcos Leonardo, "empatando" em erros.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Inter resolveu partir para cima com a entrada de Guerrero no lugar de Mercado, e o Santos passou a ser reativo e esperar a chance de encaixar o contra-ataque e matar o jogo. Além de não conseguir, ainda sofreu o gol de empate, em novo vacilo de Felipe Jonatan, para alegria do ex-santista Yuri Alberto.
FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 2 INTERNACIONAL
Data e hora: 22 de agosto de 2021, às 18h15Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Cartões amarelos: Fernando Diniz, Wagner Leonardo (Santos), Rodrigo Lindoso, Mercado (Internacional)GOLS: Gabriel Mercado (0 x 1), aos 7, Gabriel Pirani (1 x 1), aos 23, Madson (2 x 1), aos 34 minutos do 1º tempo; Yuri Alberto (2 x 2) aos 43 minutos do 2º tempo.
SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez (Vinícius Balieiro) e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo (Bruno Marques). Técnico: Fernando Diniz.
INTERNACIONAL: Daniel; Gabriel Mercado (Guerrero), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Vitor); Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Boschilia), Edenilson, Patrick (Palacios) e Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.