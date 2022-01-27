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  • Leandro Castan se despede do Vasco, agradece pela oportunidade, mas afirma: ‘O final não foi como sonhei’
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Leandro Castan se despede do Vasco, agradece pela oportunidade, mas afirma: ‘O final não foi como sonhei’

Defensor chegou a um acordo com direção e assinou sua rescisão. Com a camisa vascaína, foram 145 partidas, dois gols e três assistências desde o segundo semestre de 2018...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 16:10
Chegou ao fim a passagem de Leandro Castan pelo Vasco. O zagueiro entrou em acordo com o Departamento de Futebol do clube e assinou a rescisão de seu contrato, que iria até o fim desta temporada. Nas redes sociais, o atleta se despediu do Cruz-Maltino, agradeceu pela oportunidade, mas afirmou que o final do contrato não foi como ele sonhou.– Cheguei no Vasco com muitos sonhos. Os primeiros momentos me encheram de esperança. Mas o final não foi como sonhei. Apesar disso, levarei tantas amizades e bons momentos do Rio de Janeiro. E também a gratidão e respeito de todos aqueles que compreenderam que dei o meu melhor. Deus abençoe a todos – afirmou o zagueiro
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Desse que assinou com o Gigane da Colina, no segundo semestre de 2018, Castan entrou em campo em 145 oportunidades, marcou dois gols e de três assistências. Líder dentro e fora do campo, ele caiu de rendimento no último ano e teve suas atuações críticadas por grande parte da torcida.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Na nota divulgada no início da tarde desta quinda-feira, o Vasco agradeceu o jogador pelos serviços prestados é desejou sorte no prosseguimento de sua carreira.
+ Vasco inicia Carioca com vitória: relembre as últimas 20 estreias do Cruz-Maltino na competição
- Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Leandro Castan por ter honrado a camisa cruzmaltina durante quatro temporadas e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte - publicou o clube carioca.
Crédito: LeandroCastannãoémaisjogadordoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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