Leandro Castan e Morato são alvos mais intensos da torcida do Vasco em nova noite hostil em São Januário

A diferença entre o clima de São Januário nesta sexta-feira para o da quarta-feira da semana passada foi quase nenhuma. Naquela derrota do Vasco por 3 a 0 para o Vitória, o clima de velório foi dominador. Neste 2 a 2 com o Remo, muita coisa se repetiu.Como as vaias à maioria dos jogadores desde o aquecimento. E com a torcida concentrada no setor social, alguns jogadores foram hostilizados durante todo o período em que estiveram em campo. E o volume das vaias era constrangedor.