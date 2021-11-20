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Leandro Castan e Morato são alvos mais intensos da torcida do Vasco em nova noite hostil em São Januário

Ampla maioria do time cruz-maltino, porém, recebeu críticas desde o aquecimento. Nene e Riquelme foram alguns dos poucos dos que se salvaram das críticas individualizadas...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 21:37

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 21:37

A diferença entre o clima de São Januário nesta sexta-feira para o da quarta-feira da semana passada foi quase nenhuma. Naquela derrota do Vasco por 3 a 0 para o Vitória, o clima de velório foi dominador. Neste 2 a 2 com o Remo, muita coisa se repetiu.Como as vaias à maioria dos jogadores desde o aquecimento. E com a torcida concentrada no setor social, alguns jogadores foram hostilizados durante todo o período em que estiveram em campo. E o volume das vaias era constrangedor.
No início, o sistema de som da Colina pareceu querer tentar abafar parte das vaias, mas críticas - mesmo no momento dos gols foram percebidas. Confira exemplos do que foi gritado.
- Uh, tá maneiro. MT é cachaceiro!
- Pec, vai fazer Enem!
- Ei, Castan! Sai do Instagram!
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Leandro Castan, inclusive, foi o jogador mais hostilizado, seguido por Morato. Nene e Riquelme foram alguns dos poucos que se safaram.
O empate fez parte da torcida finalmente apoiar o time. Contudo, parcela considerável dos pouco mais de mil presentes manteve as duras críticas ao time.
Crédito: Foto:Reprodução/Vasco/Youtube

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