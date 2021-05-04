LDU x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpites

A LDU terá a ingrata missão que, nos dois primeiros jogos pelo Grupo G da Libertadores, ninguém conseguiu: tirar pontos do Flamengo. Nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), os times equatorianos e brasileiros medirão forças no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.
Neste momento, o Flamengo lidera soberano o grupo, com seis pontos (100% de aproveitamento), e buscará seguir voando em céu de brigadeiro desta vez sem Gerson no meio (além das ausências já esperadas de Rodrigo Caio, Thiago Maia e César) e a 2,734 metros acima do nível do mar, que pode ser o principal trunfo da Liga de Quito, que, invicta na temporada, vem de vitória no torneio e está com quatro pontos na tabela, no retrovisor do Rubro-Negro. Confira mais informações da partida entre LDU e Flamengo:
FICHA TÉCNICA: LDU X FLAMENGO
- Estádio: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)
- Data e hora: Terça-feira (4) de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
- Onde assistir: SBT e CONMEBOL TV
- LDU: Gabbarini; Perlaza, Caicedo, Corozo e Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Billy Arce e Muñoz (Kaprof); Cristian Borja. Técnico: Pablo Repetto
- FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura), Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni
- Palpites: Na redação do LANCE!, 60% acreditam em vitória do Flamengo, 30%, em empate e o restante, 10%, em triunfo da LDU.