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Libertadores

LDU x Flamengo: prováveis times, onde assistir e palpites

Rubro-Negro defende a liderança do Grupo G nesta terça-feira (04), em Quito, atuando na altitude e diante do vice-líder
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 21:00

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 21:00

LDU e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (04) Crédito: Arte LANCE!
A LDU terá a ingrata missão que, nos dois primeiros jogos pelo Grupo G da Libertadores, ninguém conseguiu: tirar pontos do Flamengo. Nesta terça-feira (04), às 21h30 (de Brasília), os times equatorianos e brasileiros medirão forças no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.
Neste momento, o Flamengo lidera soberano o grupo, com seis pontos (100% de aproveitamento), e buscará seguir voando em céu de brigadeiro desta vez sem Gerson no meio (além das ausências já esperadas de Rodrigo Caio, Thiago Maia e César) e a 2,734 metros acima do nível do mar, que pode ser o principal trunfo da Liga de Quito, que, invicta na temporada, vem de vitória no torneio e está com quatro pontos na tabela, no retrovisor do Rubro-Negro. Confira mais informações da partida entre LDU e Flamengo:

FICHA TÉCNICA: LDU X FLAMENGO

  • Estádio: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)
  • Data e hora: Terça-feira (4) de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)
  • Árbitro: Esteban Ostojich (URU) 

  • Onde assistir: SBT e CONMEBOL TV 

  • LDU: Gabbarini; Perlaza, Caicedo, Corozo e Cruz; Alcívar, Piovi, Zunino, Billy Arce e Muñoz (Kaprof); Cristian Borja. Técnico: Pablo Repetto 
  • FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura), Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni  

  • Palpites: Na redação do LANCE!, 60% acreditam em vitória do Flamengo, 30%, em empate e o restante, 10%, em triunfo da LDU.

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