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Lázaro revela contato inicial com Vítor Pereira e comenta transição no comando do Corinthians: 'Estou à disposição do clube'

O técnico interino do Timão disse que teve breve conversa com o novo treinador e se colocou à disposição para ajudá-lo no que for preciso...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 14:40
Em um bom jogo na Neo Química Arena, o Corinthians quebrou um tabu de cinco jogos sem vencer o Red Bull Bragantino. A partida também marcou a despedida do técnico interino Fernando Lázaro, já que Vítor Pereira irá assumir a equipe contra o São Paulo no próximo sábado (5).> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas
Em entrevista coletiva, Lázaro disse estar à disposição do Timão mesmo com a chegada de Vítor e sua equipe, que conta com cinco profissionais.
- Realmente, um grande jogo, um adversário difícil. E a sequência do trabalho, estamos à disposição do clube para auxiliar no que for preciso, já tivemos os primeiros contatos com o Mister e a comissão técnica, e estaremos em contato para auxilia-lo no que for necessário - revelou o interino.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Vítor Pereira desembarcou no Brasil no último sábado (26) e foi recepcionado por cerca de 40 torcedores. Logo em seguida, ele e sua comissão foram para o CT conhecer a estrutura do clube. Lázaro revelou uma conversa inicial com o português, mas o papo aprofundado deverá ocorrer no decorrer da semana.
- Já conversamos um pouco na tarde de ontem. Eles visitaram e conheceram a estrutura do CT. Hoje também, após o jogo, mas ainda muito mais sobre os processos que são feitos no clube. Entender e ajustar da melhor forma que eles tem de estabelecer os processos de dia a dia. Agora vamos ter tempo, uma semana de trabalhos para entrar em detalhes técnicos e táticos de atletas, de questões gerais da equipe - disse.
Após a demissão do técnico Sylvinho, Lázaro teve quatro vitórias e um empate, e sua equipe marcou 10 gols e sofreu quatro. Ele qualificou como positiva sua passagem, mas disse que antes de pensar em saltos maiores na carreira, precisa concluir algumas etapas.
- Foi uma experiência bacana, mas é uma coisa que nunca projetei. A minha carreira não tem sido construída dessa forma, tem sido gradual, tenho muitas etapas a fazer. Preciso concluir cursos. Mas não traço essas metas, elas tem acontecido naturalmente. Tenho vivenciado muito o dia a dia e tentar fazer da melhor as etapas.
O Corinthians ainda não divulgou a programação da semana, nem quando será a coletiva de apresentação de Vítor Pereira. Mas o português de 53 anos comandará as atividades da semana e já estará à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.
Crédito: LázaroduranteapartidacontraoMassaBruta(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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