Lázaro marca, e Flamengo vence o Nova Iguaçu pelo Carioca Sub-20

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu, neste sábado, por 3 a 0 na terceira rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Ryan Luka, Werton e Lázaro, que saiu do banco para fechar o placar na etapa final. Com o resultado, os Garotos do Ninho chegaram aos seis pontos no Carioca.
No próximo sábado, a partida é contra o Bangu, no Moça Bonita, às 10h.
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Confira os gols do jogo, no Estádio da Gávea, nas imagens do Flamengo!