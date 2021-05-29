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futebol

Lázaro marca, e Flamengo vence o Nova Iguaçu pelo Carioca Sub-20

Garotos do Ninho venceram o Nova Iguaçu neste sábado pela terceira rodada do Estadual...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 12:40
Crédito: Paula Reis/Flamengo
O Flamengo venceu o Nova Iguaçu, neste sábado, por 3 a 0 na terceira rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Ryan Luka, Werton e Lázaro, que saiu do banco para fechar o placar na etapa final. Com o resultado, os Garotos do Ninho chegaram aos seis pontos no Carioca.
No próximo sábado, a partida é contra o Bangu, no Moça Bonita, às 10h.
+ Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Confira os gols do jogo, no Estádio da Gávea, nas imagens do Flamengo!

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