Lázaro marca, e Flamengo vence o Nova Iguaçu pelo Carioca Sub-20

O Flamengo venceu o Nova Iguaçu, neste sábado, por 3 a 0 na terceira rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Ryan Luka, Werton e Lázaro, que saiu do banco para fechar o placar na etapa final. Com o resultado, os Garotos do Ninho chegaram aos seis pontos no Carioca.