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Lázaro despista sobre efetivação no Corinthians e diz que 'vitórias dão tranquilidade na busca por treinador'

Interino ainda apontou a importância da comissão permanente para o técnico que for contratado pelo Timão: 'Acrescenta muito'...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 01:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 01:48
> TABELA - Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
- Muito feliz pela vitoria importante, adversário do nível muito alto. A gente tem pensado o dia a dia. Sou um funcionário à disposição do clube, e tenho buscado ajudar da melhor forma, tentado dar a minha contribuição. A gente tem trabalhado assim, no dia a dia, sem projetar nada e tentando se concentrar - afirmou Fernando.
Há cerca de dois meses da estreia corintiana na Copa Libertadores, principal objetivo do clube na temporada, o Corinthians não possui o seu comandante para a competição continental, o que, para Fernando Lázaro, não preocupa no momento. Além disso, o técnico interino destaca a sequência de vitórias, contra o Mirassol foi a segunda consecutiva, que, para o profissional, será importante para o treinador que assumir o clube.
- Temos trabalhado no curto prazo, dia a dia. Nas necessidades do clube para a estreia na Libertadores não é uma coisa que faça sentido agora. Temos buscado o próximo jogo, curto espaço entre as partidas. As vitórias ajudam a dar tranquilidade para essa busca. Nessa etapa, os atletas estão em final de pré-temporada, e conseguindo suportar mais tempo e sustentar condição física melhor. E isso em uma chegada de um treinador vai ser um ganho - disse o ex-coordenador do Centro de Informação do Futebol do Corinthians (Cifut).
No momento, o alvo da diretoria corintiano é em um técnico estrangeiro. Até o momento, os portugueses Jorge Jesus e Vitor Pereira foram procurados, mas as conversas não avançaram. Fernando Lázaro evitou comentar sobre, mas deixou claro que a comissão técnica permanente do Timão será fundamental para o processo de chegada quando o novo treinador for contratado .
- Não sei dizer sem conhecer o profissional. É uma comissão que conhece bem a estrutura do clube, tem informações de todas as áreas, de um trabalho muito bem feito com os atletas, com profissionais com experiência e passagem em outros clubes. Isso acrescenta muito na chegada de um profissional, ainda mais de um cenário diferente. Com certeza acrescenta nesse primeiro momento - destacou Fernando.
Lázaro segue comandando o Corinthians enquanto o novo treinador não é anunciado, e agora terá tempo para treinar o elenco até o compromisso seguinte, na próxima quarta-feira (16), contra o São Bernardo, novamente na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Paulistão.

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