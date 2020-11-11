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Lázaro decide, Flamengo bate o Nova Iguaçu e avança à semifinal da Taça Rio Sub-20

Adversário do Rubro-Negro na semifinal será o Volta Redonda, que eliminou o América...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 19:10

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 19:10

Crédito: Paula Reis / CRF
Pelas quartas de final da Taça Rio Sub-20, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, nesta quarta-feira, e avançou à semifinal da competição. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Lázaro, que aproveitou a sobra da bola na área, ainda no primeiro tempo.Na próxima fase, o Rubro-Negro enfrentará o Volta Redonda, que venceu o América por 2 a 1. A partida está marcada para a próxima quarta-feira (18), às 15h (de Brasília). Botafogo e Bangu disputam a outra semifinal. O campeão da Taça Rio enfrenta o Vasco, que venceu a Taça Guanabara, na final do Estadual.
Devido ao calendário apertado, o Flamengo vinha disputando a Taça Rio com a equipe Sub-18, enquanto o Sub-20 disputava o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Após a partida, o técnico da equipe, Maurício Souza, celebrou a classificação e destacou a disposição dos jogadores.
- O campo não favoreceu a forma como a gente joga, mas o que nos deixa felizes é que, sempre que foi possível, o time tentou colocar a bola no chão. Quando não foi possível, a equipe competiu demais, ganhou por cima e por baixo. Tivemos o controle total da partida. Estamos empenhados em conquistar essa vaga na final.

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