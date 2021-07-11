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Lautaro celebra conquista e diz que esta Copa América valeu o dobro: 'Contra o Brasil é sempre especial'

Atleta da Inter de Milão, que marcou três gols na competição e foi um dos vice-artilheiros, diz que elenco está na história da Argentina e afirma que vencer o Brasil vale duas vezes...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 00:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 00:49
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
Um dos principais nomes da Argentina na conquista da Copa América, o atacante Lautaro Martínez, que marcou três gols ao longo da competição, celebrou bastante o título após a partida no Maracanã. O camisa 22 disse que os jogadores "deixaram tudo em campo" e que a vitória "foi merecida".
+ Veja a tabela da Copa América - Deixamos tudo em campo, até o que não tínhamos hoje. É um exemplo claro de como devemos defender esta camisa, este escudo, este país. Estou orgulhoso do trabalho que fizemos e estou feliz pela minha família - disse o jogador da Inter de Milão.
+ ATUAÇÕES: Di Maria e De Paul se destacam e comandam vitória da Argentina; Messi foi discreto
A Copa América, a princípio, seria disputada na Colômbia e na Argentina. Por questões políticas e sociais, o torneio quase foi realizado unicamente no país argentino, mas o governo local abriu mão da competição por causa do avanço da Covid-19. Lautaro lembrou deste episódio e provocou a Seleção Brasileira.
- Era uma Copa América que deveria ter sido disputada na Argentina. Nós comemoramos e disfrutamos o dobro, pois jogar com o Brasil é sempre especial. Vou ficar com esta medalha pelo resto da vida. Estamos na história da seleção, fazia muito tempo sem conquistar um título e hoje quebramos o jejum - disparou o atleta.

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