Lautaro celebra conquista e diz que esta Copa América valeu o dobro: 'Contra o Brasil é sempre especial'

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Um dos principais nomes da Argentina na conquista da Copa América, o atacante Lautaro Martínez, que marcou três gols ao longo da competição, celebrou bastante o título após a partida no Maracanã. O camisa 22 disse que os jogadores "deixaram tudo em campo" e que a vitória "foi merecida".

+ Veja a tabela da Copa América - Deixamos tudo em campo, até o que não tínhamos hoje. É um exemplo claro de como devemos defender esta camisa, este escudo, este país. Estou orgulhoso do trabalho que fizemos e estou feliz pela minha família - disse o jogador da Inter de Milão.

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A Copa América, a princípio, seria disputada na Colômbia e na Argentina. Por questões políticas e sociais, o torneio quase foi realizado unicamente no país argentino, mas o governo local abriu mão da competição por causa do avanço da Covid-19. Lautaro lembrou deste episódio e provocou a Seleção Brasileira.