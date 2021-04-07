futebol

Lateral vibra com assistência decisiva pelo Coritiba na Copa do Brasil

Passe dado por Igor já nos acréscimos do confronto com o Operário resultou no tento de Luiz Henrique que decretou o 3 a 2 no estadual...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:33

LanceNet

Crédito: Jogador de 22 anos de idade chegou nessa temporada do Juventude (Divulgação/Coritiba
O lateral-direito Igor teve uma noite de terça-feira (6) inesquecível. O camisa 2 do Coritiba entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo e, já nos acréscimos, se tornou decisivo ao dar uma assistência para Luiz Henrique marcar o gol da vitória contra o Operário por 3 a 2. Gol esse que, diante do embate em jogo único, garantiu a classificação do Coxa à terceira fase da Copa do Brasil.>Confrontos já decididos na segunda fase da Copa do BrasilO jogador comemorou o momento e relatou o que passou na cabeça dele ao entrar na reta final da partida. Como avançou na competição, a equipe ainda garantiu uma premiação de R$ 1,7 milhões.
- Na minha cabeça era só colaborar, nem que fosse para os pênaltis. Eu já sabia que bateria, caso fosse. Estava muito concentrado e esperando a oportunidade para entrar no jogo. Ela veio e graças a Deus estive pronto pra ajudar a equipe. Só agradeci a Deus pela oportunidade. Apesar de pouco tempo em campo, queria ir bem e dar respaldo para ter outras oportunidades futuramente - disse Igor.
Com a passagem na Copa do Brasil para a terceira fase, o Coritiba pode enfrentar agora times que estão disputando a Libertadores (Atlético-MG, Athletico, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo) além de Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Chapecoense (campeã da Série B do Brasileirão) e o Brasiliense, campeão da Copa Verde. O sorteio do futuro adversário ainda não foi feito.
- Os jogos com certeza vão ser complicados, independente de quem seja o adversário. Mas o Coritiba é um clube muito grande e temos que pensar na vitória. Não importa quem seja o adversário - encerrou o lateral do Coxa.

Tópicos Relacionados

coritiba
Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

