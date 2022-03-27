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Lateral finalista do Gauchão já teve contato com a dupla Grenal

Informação foi dita em entrevista pelo empresário Wagner Trentin...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 14:06

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 14:06
Uma das figuras mais destacadas na atual campanha do Ypiranga, que chegou pela primeira vez a final de Campeonato Gaúcho e precisa reverter a derrota para o Grêmio na ida, é o lateral-esquerdo Diego Porfírio. >O conteúdo do LANCE! também está presente no TikTokNão à toa, em entrevista dada para o portal 'GZH', o agente do atleta, Wagner Trentin, foi questionado sobre a situação do atleta de 22 anos de idade que está atuando no futebol do Rio Grande do Sul por empréstimo do Desportivo Aliança. Com o clube alagoano, ele tem vínculo contratual até 2024.
Além de garantir que o jogador não tem qualquer tipo de tratativa com o Cuiabá no momento, informação que ganhou força pouco antes do primeiro confronto da decisão estadual, Wagner também pontuou que Grêmio e Internacional já tiveram a oportunidade de analisar a contratação de Diego:
- Não está acertado com o Cuiabá. Inter manifestou interesse, estive no Inter em reunião, mas não oficializaram nenhuma proposta. Eu ofereci ele ao Grêmio e me falaram que não estavam buscando lateral-esquerdo.
Neste início de temporada, Diego Porfírio fez 11 confrontos com a camisa do Ypiranga com dois gols e uma assistência.
Crédito: ArquivoPessoal

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