Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral-esquerdo é a novidade na viagem do Santos para a Venezuela

Jhonnathan, de 20 anos, será opção para Felipe Jonatan na partida contra o Deportivo Lara...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 14:28
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos viajou para a Venezuela enfrentar o Deportivo Lara em duelo decisivo com uma novidade entre os relacionados. O lateral-esquerdo Jhonnatan, de 20 anos, deve ficar no banco a disposição do técnico Ariel Holan para a partida. Ele é opção para uma possível saída do titular absoluto Felipe Jonatan.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaJhonnatan subiu para treinar com o elenco profissional e fazer parte do laboratório santista no Campeonato Paulista. O lateral estreou na reta final da partida diante a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do estadual e foi bem aos olhos da comissão técnica.
O jogador foi contratado pelo clube em 2018 para compor as categorias de base. Ele se destacou no Campeonato Paulista sub-17 com a Internacional de Limeira e chamou a atenção do Santos. A Inter esteve no grupo do Santos na terceira fase da competição e as equipes dividiram a primeira colocação. Jhonnathan foi titular em toda a campanha mesmo sendo do primeiro ano da categoria.Em 2019, o Peixe foi denunciado pelo STJD pela escalação irregular do Jhonnatan em uma partida pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Ele estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo e foi utilizado no jogo. Como a equipe santista já estava eliminada da competição, o clube foi multado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados