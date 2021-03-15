Lateral-esquerdo é a novidade na viagem do Santos para a Venezuela

O Santos viajou para a Venezuela enfrentar o Deportivo Lara em duelo decisivo com uma novidade entre os relacionados. O lateral-esquerdo Jhonnatan, de 20 anos, deve ficar no banco a disposição do técnico Ariel Holan para a partida. Ele é opção para uma possível saída do titular absoluto Felipe Jonatan.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaJhonnatan subiu para treinar com o elenco profissional e fazer parte do laboratório santista no Campeonato Paulista. O lateral estreou na reta final da partida diante a Ferroviária, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do estadual e foi bem aos olhos da comissão técnica.

O jogador foi contratado pelo clube em 2018 para compor as categorias de base. Ele se destacou no Campeonato Paulista sub-17 com a Internacional de Limeira e chamou a atenção do Santos. A Inter esteve no grupo do Santos na terceira fase da competição e as equipes dividiram a primeira colocação. Jhonnathan foi titular em toda a campanha mesmo sendo do primeiro ano da categoria.Em 2019, o Peixe foi denunciado pelo STJD pela escalação irregular do Jhonnatan em uma partida pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Ele estaria suspenso pelo terceiro cartão amarelo e foi utilizado no jogo. Como a equipe santista já estava eliminada da competição, o clube foi multado.