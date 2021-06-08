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Lateral da base do Corinthians elogia o técnico Danilo, do sub-23: 'Tem agregado muito no dia a da'

Luan Vitor também relata expectativa para a estreia no Brasileirão de Aspirantes: 'Trabalhamos quatro meses para esta competição'...

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 16:19

LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 16:19
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Prestes a iniciar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa nesta quinta-feira (10), o lateral-esquerdo Luan Vitor, do Corinthians, elogiou bastante o técnico Danilo.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O ex-meia corinthiano, fundamental em conquistas importantes pelo clube, como a Libertadores e o Mundial de 2012, fará a sua estreia como técnico contra o Santos, no Parque São Jorge, pela primeira rodada pela competição sub-23.
– É um treinador que viveu o outro lado da moeda há pouco tempo. Veio para nos ajudar e tem agregado muto no nosso dia a dia, com as experiências que já teve. Tenho certeza que irá nos ajudar muito – destacou o jovem atleta.
O elenco sub-23 do Timão iniciará o seu período de concentração para o Clássico Alvinegro nesta quarta-feira (9). No entanto, Luan não esconde a ansiedade para a estreia do Brasileirão da categoria.
– Trabalhamos quatro meses para essa competição. Evoluímos a cada dia e estamos prontos para o que vier pela frente - disse Luan.
Cria do Corinthians, Luan Vitor assinou o seu primeiro contrato com o clube em abril de 2019. O vínculo é válido até dezembro de 2020.

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