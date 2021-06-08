Lateral da base do Corinthians elogia o técnico Danilo, do sub-23: 'Tem agregado muito no dia a da'

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Prestes a iniciar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa nesta quinta-feira (10), o lateral-esquerdo Luan Vitor, do Corinthians, elogiou bastante o técnico Danilo.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!O ex-meia corinthiano, fundamental em conquistas importantes pelo clube, como a Libertadores e o Mundial de 2012, fará a sua estreia como técnico contra o Santos, no Parque São Jorge, pela primeira rodada pela competição sub-23.

– É um treinador que viveu o outro lado da moeda há pouco tempo. Veio para nos ajudar e tem agregado muto no nosso dia a dia, com as experiências que já teve. Tenho certeza que irá nos ajudar muito – destacou o jovem atleta.

O elenco sub-23 do Timão iniciará o seu período de concentração para o Clássico Alvinegro nesta quarta-feira (9). No entanto, Luan não esconde a ansiedade para a estreia do Brasileirão da categoria.

– Trabalhamos quatro meses para essa competição. Evoluímos a cada dia e estamos prontos para o que vier pela frente - disse Luan.