Laterais do Corinthians mostram a rotina de treinos e parceria em game

Em meio ao isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus, o Corinthians continua atualizando o dia a dia de seus atletas por meio da TV oficial do clube. Na última segunda-feira foi a vez dos jovens laterais Lucas Piton e Carlos Augusto, que mostraram suas rotinas de treino e de jogos de vídeo-game, quando também tiveram a companhia de Fagner.

Nesse terceiro episódio, Piton e Carlos, jovens formados na base do Corinthians, mostraram entrosamento diante das câmeras e dividiram o protagonismo no vídeo para explicar a rotina de cada um, preparando o café da manhã, depois treinando cada um em um ambiente diferente. Piton mora em casa e usa o quintal para treinar, Carlos vive em apartamento e precisa se adaptar ao espaço limitado para se manter em forma pensando na volta.E MAIS:'Drive-thru' na Arena Corinthians arrecada máscaras para instituiçõesEm carta aberta, Corinthians diz ser contra a volta: 'Futebol não pode se antecipar ao controle da pandemia'Consegue adivinhar? Confira os maiores artilheiros do Corinthians na era dos pontos corridos do BrasileiroVadão treinou Corinthians e conquistou título no São PauloTite faz 59 anos! Veja os momentos marcantes da carreira do treinadorHá 90 anos, Corinthians e São Paulo jogavam o primeiro MajestosoDepois de almoçarem, seguindo recomendações da nutricionista do clube, os dois se preparam para jogar vídeo-game juntos, porém de forma online. O jogo escolhido foi "Call of Duty: Warzone", em que é possível montar times para disputar contra outros participantes. Para fechar o "squad" corintiano, a dupla de laterais chamaram um parceiro de posição: Fagner, outro prata da casa.