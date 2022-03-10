LancePelaPaz: Zé Ricardo, técnico do Vasco, vê onda de violência no esporte como 'reflexo da sociedade'

Batalha campal no México, carnificina em Belo Horizonte. Danilo Fernandes, do Bahia, sob necessidade de cirurgia no olho após o ônibus do Tricolor ser atacado. Gre-Nal adiado também por casos de violência. A onda de perigo que ronda a comunidade do futebol virou uma tsunami. O LANCE! dá sequência à campanha #LancePelaPaz dando espaço ao técnico Zé Ricardo, do Vasco, que vê os fatos ocorridos recentemente como um reflexo de uma sociedade também violenta.- O que temos visto acontecer é um absurdo. Certamente são cenas lamentáveis que não gostaríamos de ver nem no futebol, nem em lugar nenhum. Mas, infelizmente, é um reflexo, um pouco, da nossa sociedade. É do momento que vivemos internacionalmente falando - lamentou o treinador cruz-maltino, possivelmente fazendo alusão à Guerra da Ucrânia. E emendou:

- Esperamos que os fatos possam ser todos investigados para que os culpados sejam realmente punidos. Porque enquanto temos esse clima, certamente famílias e pessoas de bem acabam se afastando do futebol e de qualquer lugar que leve esse clima de violência. O mundo está precisando de paz, o mundo está precisando de pessoas de bem e, certamente, o esporte é um meio de entretenimento, de alegria e o que menos se espera ver são cenas como temos visto atualmente - pregou Zé Ricardo.

O treinador sob pressão após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil já passou, ele mesmo, por um momento de intimidação. Quando comandava o Botafogo, foi ameaçado por supostos torcedores na saída de um aeroporto.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca