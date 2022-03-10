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#LancePelaPaz: Zé Ricardo, técnico do Vasco, vê onda de violência no esporte como 'reflexo da sociedade'

Treinador é mais um personagem da comunidade do futebol a pedir punições aos agressores que têm causado barbaridades nos ambientes esportivos mundo afora...
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Publicado em 

10 mar 2022 às 08:00

Publicado em 10 de Março de 2022 às 08:00

Batalha campal no México, carnificina em Belo Horizonte. Danilo Fernandes, do Bahia, sob necessidade de cirurgia no olho após o ônibus do Tricolor ser atacado. Gre-Nal adiado também por casos de violência. A onda de perigo que ronda a comunidade do futebol virou uma tsunami. O LANCE! dá sequência à campanha #LancePelaPaz dando espaço ao técnico Zé Ricardo, do Vasco, que vê os fatos ocorridos recentemente como um reflexo de uma sociedade também violenta.- O que temos visto acontecer é um absurdo. Certamente são cenas lamentáveis que não gostaríamos de ver nem no futebol, nem em lugar nenhum. Mas, infelizmente, é um reflexo, um pouco, da nossa sociedade. É do momento que vivemos internacionalmente falando - lamentou o treinador cruz-maltino, possivelmente fazendo alusão à Guerra da Ucrânia. E emendou:
- Esperamos que os fatos possam ser todos investigados para que os culpados sejam realmente punidos. Porque enquanto temos esse clima, certamente famílias e pessoas de bem acabam se afastando do futebol e de qualquer lugar que leve esse clima de violência. O mundo está precisando de paz, o mundo está precisando de pessoas de bem e, certamente, o esporte é um meio de entretenimento, de alegria e o que menos se espera ver são cenas como temos visto atualmente - pregou Zé Ricardo.
O treinador sob pressão após a eliminação do Vasco na Copa do Brasil já passou, ele mesmo, por um momento de intimidação. Quando comandava o Botafogo, foi ameaçado por supostos torcedores na saída de um aeroporto.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: ZéRicardo,hojenoVasco,jáfoiameaçadofisicamentequandoestavanoBotafogo(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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