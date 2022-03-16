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#LancePelaPaz: PM reforça policiamento na cidade para primeiro dérbi com torcida desde 2019

Rondas circularão pontos de encontros corintianos e número de policiais nas cercanias do Allianz Parque será aumentado para evitar tumultos ...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 06:00

Publicado em 16 de Março de 2022 às 06:00

A Polícia Militar de São Paulo vai reforçar o policiamento em toda a capital paulista para o jogo entre Palmeiras e Corinthians na próxima quinta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Vai ser o primeiro dérbi entre os rivais com presença de público desde 2019.A Secretaria de Estado da Segurança Pública informou que, além do efetivo regular escalado para o patrulhamento em toda a cidade, equipes da Força Tática, do Rádio Patrulhamento, do Comando de Policiamento de Trânsito e dos Batalhões de Choque também estarão empenhados nas ações preventivas e ostensivas em prol da segurança tanto dos moradores da região e dos torcedores.
O LANCE! apurou junto à corporação que tradicionais pontos de concentração de corintianos, como sedes de torcidas organizadas, também terão rondas constantes com o objetivo de garantir a segurança.
Além disso, as equipes de escolta ao ônibus da delegação do Timão serão reforçadas com a finalidade de evitar problemas.
Será o primeiro dérbi com presença de público depois de mais de dois anos. O último foi em 9 de novembro de 2019, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, e terminou empatado em 1 a 1, no Pacaembu.
No Allianz Parque, o último duelo com a presença dos palmeirenses terminou de forma negativa ao Alviverde: derrota por 1 a 0, em 2 de fevereiro de 2019, pelo Campeonato Paulista. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: TorcidadoVerdãolotaoAllianzParqueparaclássicocontraoSantos,nodomingo(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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