Klopp quer que Salah permaneça no Liverpool por muitos anos

Apesar das especulações sobre uma possível saída de Salah do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp espera contar com o egípcio por muitos anos no clube. Em dezembro de 2020, o egípcio não descartou uma saída da equipe de Anfield para o Real Madrid ou Barcelona, mas o atacante tem contrato até 2023.- É um pouco estranho quando tenho que elogiar meus jogadores, o que gosto de fazer, mas especialmente no caso de Salah em que os números falam por si só. Ele não é só um marcador de gols, ele se desenvolveu como jogador. É um atleta muito importante para a gente e espero que permaneça aqui por muitos anos.
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O atacante de 28 anos faz mais uma ótima temporada com a camisa dos Reds e é o artilheiro do time na Premier League com 17 gols marcados em 24 partidas disputadas. Com as especulações sobre uma possível saída, o nome de Raphinha, do Leeds, também foi cotado como um dos possíveis reforços para o Liverpool no próximo ano.