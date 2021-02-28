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futebol

Klopp quer que Salah permaneça no Liverpool por muitos anos

Técnico dos Reds afirmou que o atacante egípcio é muito importante para o estilo de jogo da equipe e que o atleta cresceu como jogador de futebol nos últimos anos...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 11:20

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 11:20

Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Apesar das especulações sobre uma possível saída de Salah do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp espera contar com o egípcio por muitos anos no clube. Em dezembro de 2020, o egípcio não descartou uma saída da equipe de Anfield para o Real Madrid ou Barcelona, mas o atacante tem contrato até 2023.- É um pouco estranho quando tenho que elogiar meus jogadores, o que gosto de fazer, mas especialmente no caso de Salah em que os números falam por si só. Ele não é só um marcador de gols, ele se desenvolveu como jogador. É um atleta muito importante para a gente e espero que permaneça aqui por muitos anos.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante de 28 anos faz mais uma ótima temporada com a camisa dos Reds e é o artilheiro do time na Premier League com 17 gols marcados em 24 partidas disputadas. Com as especulações sobre uma possível saída, o nome de Raphinha, do Leeds, também foi cotado como um dos possíveis reforços para o Liverpool no próximo ano.

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