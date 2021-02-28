Klopp quer que Salah permaneça no Liverpool por muitos anos

Apesar das especulações sobre uma possível saída de Salah do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp espera contar com o egípcio por muitos anos no clube. Em dezembro de 2020, o egípcio não descartou uma saída da equipe de Anfield para o Real Madrid ou Barcelona, mas o atacante tem contrato até 2023.- É um pouco estranho quando tenho que elogiar meus jogadores, o que gosto de fazer, mas especialmente no caso de Salah em que os números falam por si só. Ele não é só um marcador de gols, ele se desenvolveu como jogador. É um atleta muito importante para a gente e espero que permaneça aqui por muitos anos.