Klopp parabeniza título inglês do Manchester City e elogia Guardiola: 'É o melhor técnico do mundo'

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Após a confirmação do título inglês do Manchester City, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, parabenizou os Cityzens pela conquista antecipada. O alemão também aproveitou a oportunidade para elogiar Pep Guardiola, que venceu a Premier League pela terceira vez, e disse que o catalão é o "melhor do mundo".

+ Veja a tabela da Premier League- Parabéns, parabéns. Escrevi ontem a Pep e a Gündogan. Tem sido um ano muito difícil para todos e também para as equipes de futebol. O que eles conquistaram é excepcional. Eles venceram cinco ligas nos últimos dez anos. Sempre é assim quando você mescla recursos financeiros e conhecimento de futebol, tem uma oportunidade melhor de criar algo especial. E tem sido o caso - disse Klopp, que completou:

- Eles têm um elenco incrível e o melhor treinador do mundo, o que faz com que seja uma boa receita.

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Jürgen Klopp também falou sobre o desafio de enfrentar o Manchester City e disse que nesta temporada o trabalho do clube foi impecável.