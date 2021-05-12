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Klopp parabeniza título inglês do Manchester City e elogia Guardiola: 'É o melhor técnico do mundo'

Treinador do Liverpool diz que mandou mensagem ao comandante dos Cityzens e também a Gündogan, seu ex-atleta, e afirma que trabalho do Manchester City foi impecável...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 14:36
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Após a confirmação do título inglês do Manchester City, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, parabenizou os Cityzens pela conquista antecipada. O alemão também aproveitou a oportunidade para elogiar Pep Guardiola, que venceu a Premier League pela terceira vez, e disse que o catalão é o "melhor do mundo".
+ Veja a tabela da Premier League- Parabéns, parabéns. Escrevi ontem a Pep e a Gündogan. Tem sido um ano muito difícil para todos e também para as equipes de futebol. O que eles conquistaram é excepcional. Eles venceram cinco ligas nos últimos dez anos. Sempre é assim quando você mescla recursos financeiros e conhecimento de futebol, tem uma oportunidade melhor de criar algo especial. E tem sido o caso - disse Klopp, que completou:
- Eles têm um elenco incrível e o melhor treinador do mundo, o que faz com que seja uma boa receita.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Jürgen Klopp também falou sobre o desafio de enfrentar o Manchester City e disse que nesta temporada o trabalho do clube foi impecável.
- É sempre uma alegria jogar contra eles, porque é um grande desafio do ponto de vista do futebol. Você pode vencê-los, mas você tem que estar no seu mais alto nível para isso. Isso acontece de vez em quando, mas não nesta temporada, obviamente.

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