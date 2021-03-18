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futebol

Klopp diz que Lewandowski é o melhor jogador que já comandou

Atacante do Bayern trabalhou com o técnico do Liverpool no Borussia Dortmund e recebeu elogios do comandante dos Reds: 'Não seria justo dizer isso sobre qualquer outro jogador'...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 12:39
Crédito: JOHN MACDOUGALL / AFP
Atual melhor técnico do mundo pela Fifa, o alemão Jürgen Klopp classificou o atacante Robert Lewandowski como o melhor atleta que já treinou ao longo da carreira. Atualmente no Bayern de Munique, o polonês foi comandado pelo treinador no Borussia Dortmund.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Robert Lewandowski. Não seria justo dizer isso sobre qualquer outro jogador, exceto Lewy. O que ele tirou do seu potencial, como se esforçou para se tornar o jogador que é hoje, é extraordinário - disse Klopp em entrevista ao jornal "Bild".
O técnico do Liverpool ainda completou sua resposta e falou sobre as características do melhor jogador do mundo. Para Klopp, o camisa 9 do time da Baviera é um futebolista completo.
- Se cada jogador tivesse um desenvolvimento semelhante a Lewandowski, desde que o vi pela primeira vez no Lech Poznan, todos ganhariam as divididas, os laterais completariam os seus cruzamentos, os meias seriam fortes no um contra um, os pontas desarmariam e lançariam bolas longas - disse.
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O alemão ainda elogiou a fase do polonês, que já marcou 39 gols em 35 partidas na atual temporada.
- Lewy deu todos os passos que precisava para ser essa máquina de gols. Cada um. Ele mergulhou no jogo, sabe em cada situação o que tem que fazer, onde tem que ir. Lewy é absolutamente uma máquina - concluiu.

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