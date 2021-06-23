Klebinho, do Flamengo, deixa o Cruzeiro após um mês no clube

A passagem Klebinho no Cruzeiro já chegou ao fim. A direção já comunicou ao atleta que o mesmo não será aproveitado pela comissão técnica e agora, em contato com o Flamengo, pretende devolvê-lo do empréstimo. O lateral-direito foi indicado por Felipe Conceição, técnico demitido da Raposa neste mês, chegou ao clube mineiro em 26 de maio e só esteve em campo por 10 minutos.O estafe do atleta já busca um novo clube para Klebinho, que também não será aproveitado no Rubro-Negro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2021. O empréstimo do lateral-direito com o Cruzeiro foi firmado até novembro.