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Klebinho, do Flamengo, deixa o Cruzeiro após um mês no clube

Jogador foi comunicado que não seria aproveitado pela comissão técnica do Cruzeiro, que devolverá o atleta ao Flamengo...

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

23 jun 2021 às 14:02
Crédito: A passagem do lateral-direito Klebinho pelo Cruzeiro foi curta(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A passagem Klebinho no Cruzeiro já chegou ao fim. A direção já comunicou ao atleta que o mesmo não será aproveitado pela comissão técnica e agora, em contato com o Flamengo, pretende devolvê-lo do empréstimo. O lateral-direito foi indicado por Felipe Conceição, técnico demitido da Raposa neste mês, chegou ao clube mineiro em 26 de maio e só esteve em campo por 10 minutos.O estafe do atleta já busca um novo clube para Klebinho, que também não será aproveitado no Rubro-Negro, clube com o qual tem contrato até o fim de 2021. O empréstimo do lateral-direito com o Cruzeiro foi firmado até novembro.

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