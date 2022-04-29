Kevin Malthus passa por nova cirurgia no joelho no Santos

O meia Kevin Malthus sofreu uma entorse no joelho, que gerou novo rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito (LCA), o mesmo operado no ano passado, durante um amistoso pela categoria Sub-20 do Santos. Ele passou por cirurgia na última quarta-feira (27) e já iniciou trabalho de fisioterapia no Departamento Médico do clube.O jogador estava na fase de transição do retorno aos gramados e atuando pelo Sub-20 para ganhar ritmo. O meia teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante um treino realizado no CT da Chapecoense ainda em agosto de 2021. Kevin chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista.

Kevin Malthus foi um dos Meninos da Vila que participaram do laboratório feito pelo técnico argentino Ariel Holan no Campeonato Paulista de 2021. Na temporada passada o meia fez 11 jogos, somando 501 minutos em campo e ainda marcou um gol na fase de grupos da Copa Libertadores, antes da lesão.Natural de Belém, no Pará, o volante tem contrato com o Peixe até 31 de março de 2026. Malthus começou a jogar aos 5 anos no futsal da Tuna Luso brasileira e veio morar em Santos por conta do trabalho do pai, no Exército. Então ele passou pela escolinha Meninos da Vila em 2014 e pelo futsal do clube, antes de ser testado e aprovado no campo para o Sub-10.