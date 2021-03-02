Kevin Malthus espera repetir passos de Giovanni e Ganso no Santos

Mais um meia paraense estreou pelo Santos no último domingo. Kevin Malthus pode repetir o caminho de Giovanni e Paulo Henrique Ganso e fazer história com a camisa do Peixe. O garoto, de apenas 18 anos, festejou a estreia e lembrou de toda a trajetória de vida.
- Estrear no profissional e como titular, foi muito emocionante e especial. Passou um filme na minha cabeça de quando eu sai do Pará e por um acaso cheguei no Santos. Só tenho a agradecer a Deus e ao apoio da minha família por mais um sonho realizado. Continuarei treinando, melhorando e jogando meu futebol da maneira que fez com que eu tivesse essa oportunidade, para que possa sempre ajudar a equipe - afirmou o jogador.
Kevin veio morar em Santos por conta do trabalho do pai, no Exército. Então ele passou pela escolinha Meninos da Vila e pelo futsal do clube, antes de ser testado e aprovado no campo.O garoto será mais uma das opções do Santos para a partida desta quarta-feira, diante da Ferroviária. O jogo será na Vila Belmiro, às 17h.