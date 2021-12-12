Kevin destaca estreia e gol na equipe principal do Palmeiras: ‘Serei mais um torcedor em campo’

Após o a conquista do tricampeonato da Libertadores, a maior parte do elenco principal do Palmeiras entrou de férias. Com isso, jovens jogadores do Sub-20 ganharam oportunidades na reta final do Campeonato Brasileiro. Entre eles, o atacante Kevin.

Titular e autor do gol que deu a vitória ao clube Alviverde, o jovem de 18 anos fez sua estreia pelo profissional na Arena Barueri e não escondeu a emoção de vestir a camisa palestrina pela primeira vez.

– Quando soube que seria titular, senti que era a oportunidade que eu estava esperando e que devia agarrar e aproveitar da melhor maneira possível. Sou muito grato pelo Palmeiras confiar assim em mim e me proporcionar momentos como o de ontem – comentou.No lance do gol, que contou com a participação de diversas Crias da Academia, o atacante soube aproveitar a bola na área e apenas concluiu para o fundo da meta do goleiro João Ricardo. A jogada havia sido programada com Vitinho poucos minutos antes da execução.

– Um pouco antes do gol eu avisei o Vitinho ‘Joga a bola para área, faz ela (a bola) voltar’. Então foi me posicionar bem e saber aproveitar a hora da finalização – comentou.

– Quando eu vi a bola entrando, tive a melhor sensação que poderia algum dia ter sentido! Mais um sonho que foi realizado com essa camisa. Titular e gol diante da nossa torcida. Não tem coisa melhor – concluiu.No Verdão desde novembro de 2020, Kevin chegou por empréstimo do Desportivo Brasil-SP e teve seus direitos econômicos comprados pelo Palmeiras em junho de 2021. Titular na equipe Sub-20 e um dos grandes destaques da categoria, o jovem soma 30 jogos e cinco gols na atual temporada, além de convocações para a Seleção Brasileira Sub-18. Em 2020, foram 14 partidas e três tentos entre as categorias Sub-17 e Sub-20.

– 2021 está sendo para mim um ano de grandes conquistas pessoais e profissionais. Ano de muito aprendizado e que pra sempre guardarei comigo. Sequência no Sub-20, Seleção Brasileira, profissional e o meu primeiro gol. Eu não poderia pedir um ano melhor – analisou, destacando as conquistas na temporada.

Por fim, o jovem deixou um recado para a torcida palmeirense. Tendo como sonho se tornar ídolo do clube, disse que será mais um torcedor dentro das quatro linhas.– Família Alviverde, podem ter certeza de que além de jogador serei mais um torcedor em campo que fará de tudo por esse clube maravilhoso! Avanti Palestra – finalizou.

Com Kevin, o Palmeiras Sub-20 volta a campo na tarde deste domingo (12) às 15h (de Brasília), diante da Ferroviária, em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonato Paulista da categoria.