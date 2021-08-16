Kenedy é constatado com Covid-19 e tem a chegada para assinar com o Flamengo adiada

Crédito: Adrian DENNIS / AFP

Um contratempo fará Kenedy adiar o seu retorno ao Brasil para assinar contrato com o Flamengo. O meia-atacante testou positivo para Covid-19, em recente exame realizado em Londres, e precisará ficar em período de quarentena antes de deixar a capital inglesa. A informação inicial é do canal "Flazoeiro". Kenedy está sem sintomas que preocupam, mas só deve chegar ao Brasil para se juntar ao elenco de Renato Gaúcho na última semana de agosto.

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No fim de semana passado, o Flamengo acertou a contratação de Kenedy por empréstimo de 12 meses, firmado com o Chelsea, a receber R$ 3 milhões (500 mil euros) pelo acordo inicial. O Rubro-Negro tem uma opção de compra estipulada em 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 62 milhões, cujo valor pago pelo período emprestado será abatido caso o clube o adquira em definitivo daqui a um ano.

Revelado pelo Fluminense, Kenedy foi contratado pelo Chelsea em 2016 por 10 milhões de dólares. O atleta, no entanto, nunca conseguiu se firmar no clube de Londres e acumula empréstimos no futebol inglês e espanhol. Foi na Espanha, aliás, que o meia desempenhou o melhor futebol desde a chegada à Europa e apresentou credenciais que podem ser importantes para o Flamengo.

No total, somando as passagens por Getafe e Granada, foram 68 partidas, com 10 gols e 10 assistências. Além da habilidade e da velocidade que já chamavam a atenção na época de Fluminense, Kenedy aprimorou a parte física e a finalização de longa distância. Também se tornou mais aplicado na parte tática e desempenhou papéis defensivos nas últimas temporadas. Apesar da preferência por atuar no lado direito, Kenedy é considerado um atleta versátil e também pode ser utilizado aberto pela esquerda.

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