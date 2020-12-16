Kelvin e Iván Angulo iniciam processo de transição no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode contar com dois reforços caseiros para a sequência do Campeonato Brasileiro. Com problemas físicos, Kelvin e Iván Angulo iniciam um trabalho de transição e apareceram no campo anexo do Estádio Nilton Santos durante o treinamento desta quarta-feira para realizarem atividades mais leves em relação a grupo.

A dupla trabalha em separado para recuperar o ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, realiza trabalhos internos com o departamento médico do clube, focados na fisioterapia.

Kelvin, com um problema na coxa, não entra em campo desde a partida contra o Bahia, no dia 8 de novembro. Desde então, o atacante tinha sido trabalhado apenas internamente, aparecendo no gramado do campo anexo pela primeira vez desde a lesão nesta semana.

O colombiano, por sua vez, não joga desde o empate sem gols com o Cuiabá, que culminou na eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, no dia 3 de novembro. O atacante de 21 anos também apareceu para realizar atividades no campo anexo pela primeira vez desde a lesão.