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futebol

Kayky se torna o mais jovem a marcar pelo Fluminense na Libertadores: 'Estava ansioso'

Jovem garantiu o empate do Tricolor contra o Junior Barranquilla, nesta quinta, e também a liderança do Grupo D...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 00:06
Crédito: Santiago Arcos / POOL / AFP
Com apenas 17 anos, Kayky vem quebrando marcas com o Fluminense. Mais jovem a entrar em campo, ele também se tornou o atleta com menor idade a fazer um gol pelo Tricolor na Libertadores. Foi dos pés dele que saiu o empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla (COL), em partida na noite desta quinta-feira, em Guayaquil, no Equador.
> ATUAÇÕES: Fluminense sofre com desgaste físico, mas segura o empate fora de casa e segue na liderança
- Fico feliz de ser o jogador mais novo a marcar pelo Fluminense. Estava ansioso por esse gol, já vinha buscando nos outros jogos (da Libertadores). Não estava saindo, mas hoje graças a Deus saiu. A gente trabalha essa jogada dos maiores irem atacar o primeiro pau e desviar para o segundo. Fui feliz - afirmou.
Em seu terceiro gol na temporada, Kayky, com 17 anos, dez meses e 25 dias, superou Wellington Nem, que havia marcado na Libertadores de 2013 aos 21 anos.
Veja como ficou a tabela da Libertadores
O resultado garantiu ao Fluminense a liderança do Grupo D, com cinco pontos. O River está empatado, mas perde por ter feito menos gols fora de casa. Junior e Santa Fe estão com dois pontos cada. O Flu volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra a Portuguesa, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Depois, na quarta, recebe o Santa Fe no Maracanã às 21h.

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