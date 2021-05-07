Kayky se torna o mais jovem a marcar pelo Fluminense na Libertadores: 'Estava ansioso'

Crédito: Santiago Arcos / POOL / AFP

Com apenas 17 anos, Kayky vem quebrando marcas com o Fluminense. Mais jovem a entrar em campo, ele também se tornou o atleta com menor idade a fazer um gol pelo Tricolor na Libertadores. Foi dos pés dele que saiu o empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla (COL), em partida na noite desta quinta-feira, em Guayaquil, no Equador.

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- Fico feliz de ser o jogador mais novo a marcar pelo Fluminense. Estava ansioso por esse gol, já vinha buscando nos outros jogos (da Libertadores). Não estava saindo, mas hoje graças a Deus saiu. A gente trabalha essa jogada dos maiores irem atacar o primeiro pau e desviar para o segundo. Fui feliz - afirmou.

Em seu terceiro gol na temporada, Kayky, com 17 anos, dez meses e 25 dias, superou Wellington Nem, que havia marcado na Libertadores de 2013 aos 21 anos.

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