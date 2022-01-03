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Kauê e mais: saiba em quem ficar de olho no Botafogo na Copinha

Time sub-20 do Botafogo estreia nesta segunda-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra a Aparecidense; equipe foi campeã da Copa Rio/OPG em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 08:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 08:00

O principal torneio de base do país vai começar para o Botafogo. A equipe sub-20 do Alvinegro estreia na Copinha nesta segunda-feira, às 15h15, contra a Aparecidense, em Taubaté. O Glorioso está no Grupo 14 da competição, ao lado dos donos da casa e do Petrolina-PE.+ Botafogo x Aparecidense: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha
A equipe comandada por Ricardo Resende chega com o título da Copa Rio/OPG sub-20 conquistado em novembro sobre o Vasco na costas. Além disso, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil e eliminado nas quartas do Brasileirão na última temporada.
O treinador terá 'desfalques' entre os jogadores que ele comandou em 2021. São os casos do goleiro Igo Gabriel, do meia Juninho e dos atacantes Rikelmi e Gabriel Conceição, que farão a pré-temporada com o time profissional. Mesmo assim, o Botafogo tem outros jogadores a serem observados. O L! mostra.+ Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
KAUÊPosição: segundo volante/meiaIdade: 22/10/2004 (17 anos)​​É a maior joia da base do Botafogo depois de Matheus Nascimento - outro que estará envolvido com o time principal e não atua na Copinha. Kauê está acostumado a jogar com atletas mais velhos que ele e pulou etapas em praticamente todos os momentos da carreira na base.
Chegou a hora de assumir a responsabilidade. Marquinhos é um atacante que atua pelos lados do campo e tem a velocidade como principal qualidade. Ele chega em 2021 para o quarto ano no time sub-20 e com a expectativa de assumir um papel de protagonista na equipe.
Guilherme Liberato sempre carregou certa expectativa consigo nos tempos de Cruzeiro, clube que defendeu por quase quatro anos. Até mesmo com passagem pelo time profissional da Raposa, ele foi afastado em março do ano passado após um "ato de indisciplina gravíssimo", como informado pelo clube.
Capitão do time, Reydson é um dos líderes da equipe e um dos responsáveis por comandar o time dentro de campo. Zagueiro canhoto, também já atuou como lateral-esquerdo sob o comando de Ricardo Resende. Foi um dos destaques do título da Copa Rio/OPG.
Tem senso de posicionamento e sabe sair jogando com a bola no pé, mas a baixa estatura - pouco mais de 1,80m - o dificulta em algumas jogadas de bola aérea, sua principal deficiência.
Crédito: KauêemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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