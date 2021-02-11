Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kashiwa supera Corinthians, formaliza proposta em dinheiro e contrata Pedro Raul, do Botafogo
futebol

Kashiwa supera Corinthians, formaliza proposta em dinheiro e contrata Pedro Raul, do Botafogo

Equipe japonesa comprará atacante de 23 anos, atravessando Timão; clube de General Severiano vê vantagem por se "livrar" de bonificação envolvendo o camisa 9...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 12:57

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Voltas e reviravoltas. O destino de Pedro Raul realmente será o futebol do exterior. Após ter a primeira proposta recusada e mesmo sem ser a opção de prioridade do jogador, o atacante está a caminho do Kashiwa Reysol, do Japão, que fez uma proposta em torno de R$ 10,7 milhões ao Botafogo, que aceitou os valores.
Desta forma, o clube de General Severiano conseguirá "se livrar" da dívida com o jogador. Durante a assinatura, ficou acordado que Pedro Raul receberia 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões, na cotação atual) se participasse de 60% das partidas do Alvinegro como titular. O atacante bateu a meta, mas a diretoria não tinha como arcar com o valor - por isto, uma venda era inevitável.
Nos últimos dias, o Corinthians bateu à porta do Botafogo mostrando um interesse formal em Pedro Raul. Como a situação financeira do clube paulista também não é das melhores, o atacante teria que abrir mão de parte desta bonificação para mudar de time. Mesmo que a primeira opção do atleta fosse permanecer no Brasil, a parte financeira pesou.
O Botafogo, por sua vez, ainda conseguirá, mesmo pagando o valor da dívida com Pedro Raul, lucrar com a negociação. O atacante não vestirá mais a camisa preta e branca e se apresentará ao Kashiwa Reysol ainda neste mês.
Pedro Raul se despede do Botafogo com 12 gols em 39 jogos, sendo o artilheiro da equipe na atual temporada. Ele chegou ao clube após se destacar na Série B de 2019 pelo Atlético-GO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados