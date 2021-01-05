Karol Arcanjo, ex-Atlético, é a nova contratada do Palmeiras para a equipe feminina

O Palmeiras confirmou nesta terça-feira (5) a chegada de Karol Arcanjo. A defensora estava no Atlético-MG e chega por uma temporada. O Verdão já contratou Chú e Rafa Andrade, ambas vindas da Ferroviária.
A atleta de 23 anos é cria da base do Atlético e vestiu as cores da equipe mineira nas duas últimas temporadas. Em 2020, Karol atuou em dez jogos entre o Brasileiro Feminino A2 e o Campeonato Mineiro, da qual sagrou-se campeã pelo Galo. Ela ainda soma uma passagem pelo Ipatinga, também de Minas Gerais, por onde atuou três anos.– Estou muito feliz e honrada de chegar ao Palmeiras. As expectativas são as melhores possíveis, quero contribuir da melhor forma para que nós possamos alcançar grandes feitos na temporada – disse Karol ao site oficial do Palmeiras.
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Atuando tanto de zagueira quanto de volante, Karol Arcanjo chega ao Palmeiras para suprir uma recente lacuna criada na equipe comandada por Ricardo Belli, que também nesta terça-feira (5) viu Nicoly deixar o clube após duas temporadas pelo Verdão.