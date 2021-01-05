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Karol Arcanjo, ex-Atlético, é a nova contratada do Palmeiras para a equipe feminina

Atleta atua no setor defensivo e fechou com o Verdão por uma temporada
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: Daniela Veiga/Atlético
O Palmeiras confirmou nesta terça-feira (5) a chegada de Karol Arcanjo. A defensora estava no Atlético-MG e chega por uma temporada. O Verdão já contratou Chú e Rafa Andrade, ambas vindas da Ferroviária.
A atleta de 23 anos é cria da base do Atlético e vestiu as cores da equipe mineira nas duas últimas temporadas. Em 2020, Karol atuou em dez jogos entre o Brasileiro Feminino A2 e o Campeonato Mineiro, da qual sagrou-se campeã pelo Galo. Ela ainda soma uma passagem pelo Ipatinga, também de Minas Gerais, por onde atuou três anos.– Estou muito feliz e honrada de chegar ao Palmeiras. As expectativas são as melhores possíveis, quero contribuir da melhor forma para que nós possamos alcançar grandes feitos na temporada – disse Karol ao site oficial do Palmeiras.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Lucas Veríssimo no Benfica! Relembre 15 vendas relevantes de clubes brasileiros nos últimos anos
Atuando tanto de zagueira quanto de volante, Karol Arcanjo chega ao Palmeiras para suprir uma recente lacuna criada na equipe comandada por Ricardo Belli, que também nesta terça-feira (5) viu Nicoly deixar o clube após duas temporadas pelo Verdão.

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